Amazon wurde gerade hochgestuft: Was man wissen muss

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Jeden Tag stufen die Analysten an der Wall Street Aktien hoch oder runter und beginnen die Berichterstattung über neue Unternehmen. Aber wissen diese Analysten überhaupt, wovon sie reden? Heute nehmen wir einen hochkarätigen Wall-Street-Pick genauer unter die Lupe …

Hab Geduld mit mir, während ich dir ein paar Zahlen nenne:

241 Mio. US-Dollar Verlust

596 Mio. US-Dollar

2,4 Mrd. US-Dollar

3 Mrd. US-Dollar

10 Mrd. US-Dollar

Diese Zahlen sind nicht zufällig gewählt. Sie beschreiben die y-Achse der Gewinne von Amazon.com (WKN:906866), die in den letzten fünf Jahren aus dem negativen Bereich nahezu vertikal angestiegen sind. Die Gewinne des Tech-Titanen steigen – und das bringt einige Analysten zu sehr optimistischen Aussagen in Bezug auf die Aktien von Amazon.com.

Die Hochstufung

StreetInsider.com hat die Details. Heute Morgen kündigte die Investmentbank KeyBanc an, dass sie die Amazon-Aktie auf übergewichten anhebt und ihr ein Kursziel von 2.100 US-Dollar zuweist – fast 400 US-Dollar oder 23 % mehr als der heutige Aktienkurs.

KeyBanc nennt zwei Hauptgründe für das Upgrade von Amazon, die im Wesentlichen wie folgt beschrieben werden können: Einzelhandel und Nichteinzelhandel.

In Bezug auf den Einzelhandel argumentiert der Analyst, dass Amazon mehrere Schritte zur Verbesserung der Rendite seines Kerngeschäfts, dem Verkauf von Produkten an Menschen über das Internet, unternimmt. Vor fünf Jahren hielt dieses Geschäft das Unternehmen am Leben, war aber kein bedeutender Gewinntreiber, da Amazon mit seinen mehr als 50 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz weniger als 1 % Betriebsgewinn erzielte. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Amazon North America jedoch bei einem Umsatz von 141,4 Mrd. US-Dollar einen Betriebsgewinn von 7,3 Mrd. US-Dollar – eine Betriebsgewinnmarge von 5,2 %, siebenmal so hoch wie noch vor fünf Jahren.

Zugegeben, das kleinere internationale Geschäft von Amazon verliert immer noch Geld. Aber die Verbesserungen im nordamerikanischen Einzelhandel sind dennoch ziemlich beeindruckend – und aus Sicht von KeyBanc sind sie nur der Anfang.

Noch einmal: Minus 241 Mio. US-Dollar, 596 Mio. US-Dollar, 2,4 Mrd. US-Dollar, 3 Mrd. US-Dollar, 10 Mrd. US-Dollar. Amazon „wandelt sich zu einem Unternehmen mit steigender Gewinnspanne“, betont KeyBanc. Während sich dieser Trend fortsetzt, geht KeyBanc davon aus, dass das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen und die Rendite seines Einzelhandelssegments um 5 Mrd. US-Dollar steigern wird, indem es eine neue Kette von Lebensmittelgeschäften aufbaut, deren Preise unter dem Niveau von Whole Foods liegen, um seine Einzelhandelsreichweite weiter auszubauen.

Wachstum mit Turbo

Aber das ist noch nicht alles, was KeyBanc an Amazon schätzt. Inzwischen ist bekannt, dass die eigentliche Quelle der größten Gewinnmargen die Cloud-Computing-Abteilung Amazon Web Services (AWS) ist.

Im vergangenen Jahr erzielte AWS etwa den gleichen Gewinn wie die nordamerikanische Einzelhandelssparte von Amazon (7,3 Mrd. US-Dollar). Aber AWS tat dieses auf Grundlage einer Umsatzbasis, die fünfmal kleiner war – sie betrug gerade 25,7 Mrd. US-Dollar. Mit einer Betriebsgewinnmarge von mehr als 28 % könnte AWS wohl der eigentliche Treiber für die Gewinne sein … wenn das Unternehmen diese AWS-Gewinne weiter steigern kann.

Aber die Sache ist die: Obwohl AWS schnell wächst – mit Umsätzen, die sich in den letzten Jahren ungefähr verdoppelten –, haben die Gewinne bei AWS nur mehr oder weniger mit dem Umsatzwachstum mitgehalten – mit einem Plus von 135 % in zwei Jahren. Angenommen, AWS ist bereits nahe daran, seine Gewinnmarge zu maximieren, dann ist der einzige Weg, wie Amazon die Gewinne schnell genug erhöhen kann, um sein KGV von 84,5 zu rechtfertigen, ein schnelleres Wachstum der AWS-Umsätze.

Zum Glück für die Investoren ist es genau das, was Amazon anstrebt, so KeyBanc. KeyBanc prognostiziert, dass das Unternehmen bis 2022 100 Mrd. US-Dollar Umsatz erzielen könnte, während es gleichzeitig „sehr starke“ Wachstumsraten und Gewinnmargen beibehält.

Was das für die Investoren bedeutet

Was ist also das Ergebnis für die Amazon.com-Aktionäre? Ich will aus dem Upgrade von KeyBanc vor allem zwei Hauptpunkte festhalten:

Erstens ist das Wachstum der Gewinnmargen im Einzelhandelsgeschäft von Amazon kein Zufall, sondern Teil eines bewussten, nachhaltigen Strebens nach Gewinnsteigerung. Obwohl wir in absehbarer Zeit keine weitere siebenfache Verbesserung der Gewinnmarge im Einzelhandel sehen werden, würde nur die von KeyBanc versprochene Erhöhung des Betriebsgewinns im Einzelhandel um 5 Mrd. US-Dollar einem Gewinnwachstum von 68 % im nordamerikanischen Einzelhandel entsprechen.

Gleichzeitig kann das Wachstum in den Bereichen AWS und Werbung eine noch größere Geschichte sein. Wenn KeyBanc recht hat und der Umsatz dort bis 2022 auf 100 Mrd. US-Dollar wächst, wäre das eine Vervierfachung der Größe des profitabelsten Geschäfts von Amazon in nur drei Jahren. Unter der Annahme einer pauschalen Gewinnmarge von 28 % auf diesen neuen Umsatz könnte das zu einem Anstieg des Gewinns um 21 Mrd. US-Dollar zusätzlich zu den 5 Mrd. US-Dollar führen, die KeyBanc bereits für den Einzelhandel prognostiziert.

Wenn der Analyst mit all dem recht hat, könnte der Betriebsgewinn von Amazon in drei Jahren 38 Mrd. US-Dollar übersteigen (oder eine Steigerung um mehr als das Dreifache hinlegen) – und Amazon könnte Apple ein ernsthaftes Rennen um den Titel des profitabelsten Unternehmens der Welt liefern.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um in Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier ab.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einem Amazon-Tochterunternehmen, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Rich Smitch auf Englisch verfasst und am 15.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon und Apple und empfiehlt diese. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2019