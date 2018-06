Amazon wirft den Fehdehandschuh hin!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon setzt etablierte Paketzusteller unter Druck: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mitteilte, werde der US-Onlinehändler im Zuge der umsichgreifenden Paketflut verstärkt auf die Unterstützung von unabhängigen Lieferfirmen zurückgreifen.

Amazon will Gründer bei Aufbau von Lieferdiensten unterstützen

So werde man Gründern unter die Arme greifen, damit diese kleine Lieferdienste ins Leben rufen können, verlautbarte der Tech-Konzern am Mittwoch in Seattle.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.