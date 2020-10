Amazon wird Verbraucher dafür bezahlen, dass sie ihre Einkaufsgewohnheiten offenlegen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (WKN:906866) sammelt bereits riesige Datenmengen darüber, wie die Leute auf seiner Website einkaufen, aber was die Verbraucher außerhalb der Website kaufen, bleibt für den E-Commerce-Riesen undurchsichtig.

Um einen besseren Einblick in das zu bekommen, was die Käufer anderswo kaufen, bietet Amazon an, die Verbraucher dafür zu bezahlen, dass sie die Quittungen für ihre Einkäufe in Supermärkten, Apotheken, Restaurants und Kaufhäusern auf ihre Server hochladen. Sie können auch zusätzliche Belohnungen für das Ausfüllen von Umfragen erhalten.

Amazon sagt, der Zweck des Amazon Shopper Panels, wie das Programm genannt wird, sei es, den Marken auf seiner Plattform zu helfen, bessere Produkte anzubieten und Amazons Werbung relevanter zu machen, aber es gibt dem Händler auch wertvolle Einblicke in die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher, die ihm bisher verborgen waren.

Im Rahmen des Opt-in-Programms, das nur auf Einladung läuft, werden die Verbraucher für das Hochladen von 10 berechtigten Quittungen pro Monat bezahlt. Dinge wie Arztkosten, Kinderbetreuung, Waffen und Glücksspiel, sowie handgeschriebene oder fremdsprachige Quittungen werden abgelehnt, aber fast alles andere wird akzeptiert. Amazon sagt, dass die eingereichten Daten anonym verwendet werden.

Der E-Commerce-Riese lebt von Daten, aber es wurde ihm vorgeworfen, dass er die Daten, die er auf seiner Website von Drittanbietern gesammelt hat, dazu benutzt, Produkte zu entwerfen, die gegen diese konkurrieren. Die Furcht, dass Amazon ihre Kundendaten abschöpfen würde, war teilweise der Grund dafür, dass Konkurrenten wie Target (WKN:856243) aufhörten, die Amazon-Webdienste als Rückgrat der eigenen E-Commerce-Plattformen zu nutzen, und warum Walmart (WKN:860853) seine Verkäufer drängt, diese nicht zu nutzen.

Das neue Programm folgt auch dem Start von Amazon One, dem kontaktlosen Handleser-Zahlungssystem, das eine Verbindung zu einer Kreditkarte oder einem Bankkonto herstellt. Damit wird den Bedenken Rechnung getragen, die manche haben könnten, Amazon zu erlauben, noch tiefer in die Psyche der Verbraucher einzudringen, da es auch einzigartige biometrische Daten über sie sammelt.

