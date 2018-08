Amazon will einfach alles!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon eilt nicht nur an der Börse von einem Allzeithoch zum nächsten. CEO Jeff Bezos ist Stillstand auch im Unternehmen ein Graus, er will im Zweifel einfach alles. Und so weitet der einstige Online-Buchhändler sein Portfolio beständig aus. Längst können in Deutschland auch Lebensmittel über Amazon bestellt werden, REWE, Edeka oder Metro versuchen mit eigenen Online-Shops dagegenzuhalten. Doch das ist alles ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.