Amazon will den Luftraum EROBERN!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon ist weiterhin nicht verlegen darum, die Welt mit neuen und teils aberwitzigen Konzepten zu erfreuen. Aktuell macht ein Patent für fliegende Warenhäuser die Runde. Nach dem Konzept plant Amazon, Zeppeline in mehr als 10 km Höhe steigen zu lassen und von dort aus die eigenen Kunden mit unzähligen kleinen Drohnen zu beliefern. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein solcher Zeppelin könnte sich direkt über wichtigen Städten platzieren und Lieferungen im besten Fall innerhalb von Minuten ausführen.

Amazon hält sich bedeckt!

Amazon selbst äußert sich nicht zu dem Patent, welches schon im Frühjahr beantragt wurde, aber erst jetzt an die Öffentlichkeit durchsickerte. Deshalb ist auch nicht abzusehen, wie weit der Konzern bei der Planung schon fortgeschritten ist. Es handelt sich aber ohne Zweifel um ein Mammutprojekt, das nicht mal eben in einigen Wochen über die Bühne gehen wird. Amazon müsste dafür eine völlig neue Infrastruktur aus dem Boden stampfen. Es liegen also noch viele Herausforderungen vor dem Versandhändler. Allerdings ergeben sich damit auch enorme Chancen, da die fliegenden Lagerhäuser gleich mehrere Probleme der heutigen Logistik mit einem Schlag ausmerzen würden.

1.000% Gewinn mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

… denn das sind die 4 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Davies Guttmann stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 4 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 4 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 4 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse