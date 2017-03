Amazon will Apotheke werden

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots) - Amazon als Apotheke: Wie der BranchendienstAPOTHEKE ADHOC berichtet, arbeitet der US-Konzern mit Hochdruckdaran, einen Lieferdienst für Arzneimittel auf die Beine zu stellen.Dabei sollen als Partner ausgewählte Apotheken vor Ort helfen.Laut Bericht spricht Amazon derzeit sowohl mit Versandapothekenals auch mit Apotheken vor Ort. Im Kern soll es darum gehen, "AmazonPrime" um die Kategorie Gesundheitsprodukte und Arzneimittel zuerweitern. Beim Premiumdienst können Kunden in bestimmtenPLZ-Bereichen sich Ware am selben Tag oder sogar innerhalb wenigerStunden liefern lassen. Für den Gesundheitsbereich wurde einzweiköpfiges Team auf die Beine gestellt, noch 2017 könnten Nägel mitKöpfen gemacht werden.Strategie des Konzerns soll es sein, in jeder Stadt derbetroffenen Regionen eine Apotheke unter Vertrag zu nehmen. Diesesoll die bestellte Ware dann zum Umschlagplatz liefern, wo sie vonden von Amazon beauftragten Logistikern in Empfang genommen wird. InMünchen soll bereits ein Vertrag unterzeichnet sein.Der Konzern wollte zu seinen Plänen keine Stellungnahme abgeben.Der Branchendienst zitiert den Münchener Experten Fabian Kaske mitder Aussage, dass Amazon "mit voller Wucht" in den Versandhandeleinsteigen werde. Seiner Einschätzung nach gehört der Internetriesebereits zu den Top 10 unter den Versendern von Apothekenprodukten -allerdings werden die Umsätze zum überwiegenden Teil durch externeVersandapotheken abgewickelt. Amazon selbst darf in Deutschland keineApotheke betreiben, könnte sich aber einen exklusiven Partner suchen."Investiert Amazon in diesen strategischen Bereich, ist Rang 3 lockerdrin."Den vollständigen Beitrag sowie ein ausführliches Interview mitNetzökonom Holger Schmidt finden Sie unter:http://ots.de/PN6onhttp://ots.de/YoxUjAPOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für denApotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unterwww.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCSkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: +49 - 30 - 80 20 80 560Fax: +49 - 30 - 80 20 80 569E-Mail: info@apotheke-adhoc.dewww.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell