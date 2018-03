Amazon vs. Walmart – der Preiskampf geht in die zweite Runde!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat in den USA seit Anfang des Jahres die Preisgestaltung für Prime-Abonnements verändert. So hat man die monatlichen Beiträge um 18 % auf 12,99 US-Dollar angehoben, während der jährliche Beitrag bei 99 US-Dollar geblieben ist. Das Ziel ist eindeutig. Man will Kunden dazu bewegen, ein langfristiges Abo abzuschließen. Neben diesem Aspekt betreibt Amazon weiterhin einen harten Preiskampf im Online-Lebensmittelmarkt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.