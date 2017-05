Amazon vs. Wal-Mart: Wie geht der Kampf aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

es ist mittlerweile nicht Neues, dass Amazon dem Marktanteil der großen Einzelhändler auch im Offline-Markt an den Kragen will. Besonders im Bereich Lebensmittelverkauf wird das deutlich. Siehe die Geschäfte Amazon Go oder AmazonFresh Pickup. Der Weg über die Offline-Stores wird für Amazon immer wichtiger, denn Studien zufolge wird besonders im Lebensmittelbereich immer noch sehr wenig online eingekauft.

Auf der anderen Seite sind Offline-Stores wie Wal-Mart dazu gezwungen ihre E-Commerce-Angebote auszubauen, wenn sie in Zukunft weiterhin höhere Margen in diesem Bereich erreichen wollen. Wal-Mart hatte hierfür vor einiger Zeit Amazons Rivalen Jet.com für 3,3 Mrd. US-Dollar akquiriert. Der Wettbewerb um die Marktanteile spitzt sich immer weiter zu und es wird mittlerweile mit harten Bandagen gekämpft.

Eigene Offline-Stores und kostenlosen Lieferungen

Jet.com geht in diesem Fall in etwa den gleichen Weg wie Amazon und eröffnete jüngst ein eigenes Lebensmittelgeschäft in New York. Ein direkter Angriff auf die Stores von Amazon. Interessant ist auch die Entwicklung beim Preiskampf. So hatte Walmart jüngst die Lieferung ab einem Online-Einkauf von 35 US-Dollar frei Haus angeboten.

Infolgedessen setzte auch Amazon den Mindesteinkaufbetrag von 49 auf 35 US-Dollar für kostenlose Lieferungen. Aber Amazon überlegt einigen Berichten zufolge, noch eine Schippe draufzulegen, indem diese Leistung auch an Nicht-Premium-Kunden angeboten werden könnte. Amazon hat das allerdings noch nicht bestätigt. Im Fazit lässt sich sagen, dass der Lebensmittelbereich wohl die letzte Instanz für die Offline-Stores ist, in der sie sich gegen Amazon erwehren können. Diesen Umstand werden sie nutzen und das Feld nicht kampflos überlassen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Rami Jagerali.