Amazon vs Alibaba: Wachstum der Marktplatzgiganten

$74,1 Milliarden. Das ist das Bruttowarenvolumen, das Alibaba (NYSE:BABA ) allein während des Singles-Tag-Feiertags 2020 erwirtschaftet hat.

Das chinesische Online-Shopping-Ereignis, das jedes Jahr am 11. November stattfindet, generiert Verkaufszahlen, die in ihrem Ausmaß umwerfend sind. Die Ausbeute von Alibaba ist mehr als sieben Mal größer als der geschätzte GMV, den Amazon (NASDAQ:AMZN) an seinem Feiertag am ersten Tag



