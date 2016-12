Amazon verzeichnet massive VERLUSTE in Indien!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

dass Amazon nicht darum verlegen ist, für Marktanteile viel Geld in die Hand zu nehmen, zeigen aktuelle Geschäftszahlen aus Indien. Dort steht in den Büchern ein heftiges Minus von 527 Millionen USD, was mal eben dem Doppelten des Vorjahres entspricht. Zwar hat sich auch der Umsatz verdoppelt, das dürfte aber nur ein schwacher Trost sein. Die hohen Investitionen kommen nicht von ungefähr. In dem hart umkämpften Markt ist noch immer Flipkart der Platzhirsch, was Amazon natürlich nur zu gerne ändern würde.

Alles für die Werbung!

Da überrascht es dann auch wenig, dass die größten Ausgaben bei Amazon in Indien in der Werbung liegen. Kosten für Gerichtsverfahren und Gehälter für die Angestellten folgen erst deutlich später in der Auflistung. Trotz aller Bemühungen ist Flipkart nach wie vor der Platzhirsch in Indien und nach einer aktuellen Studie soll sich das bis 2019 auch nicht ändern. Amazon hat aber tiefe Taschen und hat bereits angekündigt, dass in Indien auch weiterhin kräftig investiert werden soll. Für Spannung ist im indischen e-Commerce damit in jedem Fall gesorgt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse