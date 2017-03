Amazon verteilt künftig auch im Ruhrgebiet Pakete selbst

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

BOCHUM (dpa-AFX) - Amazon baut seine eigene Logistik aus und verteilt künftig auch im Ruhrgebiet Pakete selbst.



Der US-Internetriese nahm am Donnerstag offiziell ein neues Verteilzentrum in Bochum in Betrieb, von dem aus Bestellungen in 14 Revierstädten teilweise noch am Tag der Order ausgeliefert werden.

Vorrangiges Ziel von Amazon beim Ausbau der eigenen Logistik sei es, die Kundenwünsche besser zu verstehen und zu erfüllen, betonte der Geschäftsführer von Amazon Logistics Bernd Schwenger. Bochum ist bereits das dritte eigene Verteilzentrum von Amazon, neben Einrichtungen in München und Berlin. Der Internetriese macht sich damit unabhängiger von großen Logistikkonzernen wie DHL oder Hermes.

Zum Versand der Ware setzt Amazon in Bochum auf die Zusammenarbeit mit fünf mittelständischen Transportunternehmen. Doch übernimmt Amazon selbst Sortierung, Routenplanung und Kontrolle.