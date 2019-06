Amazon unterbietet den Nest Hub von Google mit neuem Echo Show 5

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Smart Speaker/Display-Rennen hat im vergangenen Jahr stark an Fahrt aufgenommen, wobei die führenden Unternehmen Amazon.com (WKN:906866) und die Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) -Tochtergesellschaft Google eine Vielzahl neuer Geräte auf den Markt brachten. Die Technologieriesen beobachten sich in diesem Duell auch gegenseitig und imitieren erfolgreiche Produkte, um sich gegenseitig herauszufordern. Googles Home-Hub, der Ende letzten Jahres veröffentlicht und kürzlich in Google Nest Hub umbenannt wurde, war eindeutig eine Reaktion auf Amazons größeren Echo Show.

Amazon begegnet dieser Reaktion nun mit einem kleineren, noch günstigeren Echo Show 5.

Auf der Suche nach kleinen und erschwinglichen Produkten

Der E-Commerce-Riese kündigte vor Kurzen den Echo Show 5 an, wobei sich die 5 auf die Displaygröße und nicht auf die Produktgeneration bezieht. Der Echo Show 5 erfüllt alles, was man von einem Alexa-basierten Smart Display erwarten kann: Musik abspielen, Smart-Home-Gadgets steuern, Video-Telefonkonferenzen tätigen und Informationen wie Kalenderereignisse oder Wettervorhersagen anzeigen.

Der Echo Show 5 verfügt über ein 5,5-Zoll-Display, eine 1-Megapixel-Frontkamera mit integriertem Verschluss und zwei Mikrofone. Das Design des Geräts ähnelt der größeren Version, einschließlich einer mit Stoff umwickelten Ästhetik, die in zwei Farboptionen erhältlich ist. Eine spezielle Taste ermöglicht es, die Kamera und die Mikrofone aus Datenschutzgründen ein- oder auszuschalten.

Einer der überzeugendsten Aspekte des neuen Echo Show 5 ist der Preis. Das intelligente Display kostet nur 90 US-Dollar und wird nächsten Monat ausgeliefert. Das ist billiger als Amazons eigener Echo Spot sowie Googles Nest Hub, die beide 130 US-Dollar kosten. Hier erfährst du, wie die intelligenten Display-Angebote beider Unternehmen aussehen.

Gerät Display Preis Amazon Echo Show 5 5,5 Zoll 90 USD Amazon Echo Spot 2.5 Zoll (circular) 130 USD Google Nest Hub 7 Zoll 130 USD Amazon Echo Show 10,1 Zoll 230 USD Google Nest Hub Max 10 Zoll 230 USD

DATENQUELLEN: AMAZON UND GOOGLE.

Darüber hinaus betreiben beide Unternehmen oft aggressive Werbeaktionen, zumal die Produkte im Laufe der Zeit altern und die Kosten sinken. Die Erschwinglichkeit war für Amazon und Google, die den Markt für intelligente Lautsprecher und Displays dominieren, von entscheidender Bedeutung.

Amazon ist nach wie vor Marktführer

Es sollte inzwischen klar sein, dass Amazon und Google weiterhin den Wettbewerb mit immer mehr Geräten forcieren werden, die unterschiedliche Anwendungsfälle und eine breite Palette von Preispunkten abdecken können. Im eng mit diesem Markt verwandten Segment für intelligente Lautsprecher verzeichnete Amazon nach jüngsten Schätzungen von Canalys im ersten Quartal einen Anstieg der Absatzmengen um 85 %. Amazon ist derzeit mit 22 % Marktanteil weltweit die Nummer 1. Google belegt mit einem Anteil von 17 % den zweiten Platz.

Der Markt für intelligente Displays mag jünger sein, aber es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren im Gleichschritt mit dem Verkauf von intelligenten Lautsprechern und der Einführung von Smart-Home-Technologie steigen wird.

