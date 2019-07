Amazon und Chengdu Hi-tech Zone errichten gemeinsames Innovationszentrum für Cloud-Computing-Branche

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Chengdu Hi-tech Zoneunterschrieb am 10. Juli ein Kooperationsabkommen mit der Amazon WebServices (Beijing) Co., Ltd. Das von beiden Unternehmen getrageneGemeinschaftsprojekt Innovationszentrum soll in der Chengdu Hi-techZone entstehen.Amazon führte 2006 die Cloud-Computing-Dienste ("AWS") ein. AWSbietet Kunden mehr als 165 Komplettlösungen, die unter anderemkünstliche Intelligenz, virtuelle Realität und erweiterte Realität in21 Regionen in den USA, Australien, Brasilien, Kanada, China,Frankreich, Deutschland, Indien, Irland, Japan, Südkorea, Singapur,Schweden und Großbritannien sowie in 66 verfügbaren Gebieten (engl.:available zones, AZ) umfassen.Das in der Hi-tech-Zone Chengdu gelegene China-European Center unddas AI Innovation Center sowie das China Chengdu-Amazon AWS JointInnovation Center planen die Einrichtung eines internationalenMakerSpaces, das als Accelerator und Gründerzentrum weltweit führendeUnternehmen, Start-ups und Industriekräfte aus den Bereichen KI,biologische Medizin und Finanztechnologie anziehen soll, damit diesessich in einem weltweit führenden Cloud Computing-Servicebereicheniederlassen und so die industrielle Innovation und denWirtschaftsaufschwung in der Hi-Tech-Zone Chengdu und Westchinafördern kann.Als erste landesweite unabhängige Innovation Demonstration Zone inWestchina erreichte die Chengdu Hi-tech Zone 2018 ein BIP von RMB187,778 Milliarden, mit einem Wachstum von 9,6 % gegenüber demVorjahr. Das Gesamtvolumen von Export und Import überschritt erstmals300 Milliarden RMB, und die Chengdu Hi-tech Zone im Gesamtverbundübertraf landesweit alle anderen Zonen im Gesamtverbund; so erreichtesie den ersten Rang beim Gesamtvolumen von Export und Import.Zusätzlich wurden 93 Gründerzentren und MakerSpaces auf einerGesamtfläche von über 4.300.000 m2 errichtet.Die Chengdu Hi-tech Zone startete in diesem Jahr das Programm zurFörderung von Unternehmenswachstum, veröffentlichte die Liste derersten 420 Gründungsunternehmen und 52 Gründerzentren und erzielteFördermittel in Höhe von 65,16 Millionen RMB, die Fördermittel fürUnternehmen sollten voraussichtlich 200 Millionen RMB übersteigen.Die Chengdu Hi-tech Zone wird das Projekt in den BereichenIndustrie, Technologie, Nachwuchs und Ausbildung unterstützen, indemsie ein internationales Geschäftsumfeld schafft und sounterschiedliche Talente anzieht. Das Projekt wird 500 Start-ups imIn- und Ausland sowie eine vollständige Aufrüstung von 120Unternehmen innerhalb von fünf Jahren ermöglichen. Dazu gehören derAusbau von 20-30 Gazellenunternehmen und 2-3 Einhörnern oderQuasi-Einhörnern, um so die Einrichtung einer qualitativ hochwertigenEntwicklungszone und eines erstklassigen High-Tech-Parks in derChengdu Hi-Tech-Zone zu fördern.Pressekontakt:Xiuwan Yin+86-130-9635-9612Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell