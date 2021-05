Amazon und Apple: Gratis HD-Audio-Streaming!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN) und Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) gaben beide am Montag bekannt, dass qualitativ hochwertige Streaming-Musik für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein wird.

Amazon Music kündigte an, dass sein qualitativ hochwertiges Streaming-Tier, genannt Amazon Music HD, ab sofort für alle berechtigten Amazon Music Unlimited-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein wird.

Kunden können mehr als 70 Millionen verlustfreie HD-Songs



