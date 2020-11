Amazon und Alibaba: Gewaltiges Wachstum bis 2025?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Wovon sind Händler bei der Verwaltung und dem Aufbau ihrer persönlichen Portfolios am meisten begeistert?

Wir haben eine Gruppe von über 300 Investoren befragt: Werden Aktien von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) oder Aktien der Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE: BABA) bis 2025 am stärksten wachsen?

In den nächsten fünf Jahren wird welche Aktie den größten prozentualen Zuwachs aufweisen: Amazon oder Alibaba? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung