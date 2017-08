Amazon: Das sind die Auswirkungen des Whole Foods Deals!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

seitdem die Aktie von Amazon im zweiten Quartal die runde Preismarke von 1.000 US-Dollar leicht überwinden konnte, lässt der nachhaltige Ausbruch weiterhin auf sich warten. Den endgültigen Push über die 1.000 US-Dollar je Aktie hatte die Akquisition von Whole Foods Market bewerkstelligt. Anleger haben den Vorstoß Amazons in den Lebensmittelmarkt mit Freude aufgenommen und waren demensprechend bereit, mehr für die Aktie von Amazon zu zahlen.

Einige verdienten gut an dem Deal

Die Akquisition wird Amazon 13,7 Mrd. US-Dollar kosten. Der gesamte US-Lebensmittel-Markt wird auf ein Potential von 800 Mrd. US-Dollar an jährlichen Umsatz geschätzt. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Akquisition hatte CEO Bezos Aktien in Höhe von einigen Mrd. US-Dollar erworben und damit seinen Anteil auf 17 % erhöht. Da der Deal seitens des Investors Jana Partners vorangetrieben wurde, geht man laut Berichten davon aus, dass dieser an der Transaktion um die 300 Mio. US-Dollar mitverdient hat.

Amazon heizt den Wettbewerb auch unter den Einzelhändlern an

Mit der Akquisition gehen zum einen positive und zum anderen auch negative Auswirkungen einher. Dass Aktien der großen Retailer wie Walmart sofort an Wert verloren, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass Anleger den Vorstoß Amazons in den Lebensmittelmarkt für einige Platzhirsche als echte wirtschaftliche Bedrohung ansehen. Ob es zu dem wirtschaftlichen Schaden bei den großen Einzelhändlern tatsächlich kommt, muss abgewartet werden. Bei einigen sicher, andere wiederum könnten sogar gestärkt hervorgehen, denn Amazons Eintritt in den Markt heizt auch den Wettbewerb unter den Einzelhändlern an.

Negative Auswirkungen nicht nur für große Einzelhändler

Doch auch kleinere Unternehmen sind von dem Deal betroffen. So könnte beispielsweise Whole Foods Markets derzeitiger exklusiver Partner für Lieferservice (Instacart) womöglich bald von Amazons FreshFood Service abgelöst werden. Weiterhin ist Whole Foods derzeit noch Kunde von Microsoft im Bereich Cloud-Service. Es ist naheliegend, dass auch hier früher oder später eine Umstellung auf die hauseigene Cloud von Amazon (AWS) erfolgt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.