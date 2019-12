Amazon sichert sich Champions League-Übertragungsrechte

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Köln (ots) - Mit der Fußball-Saison 2021/22 steigt der Streamingdienst AmazonPrime Video auch in Deutschland in die Live-Sportübertragung ein. Bei derRechtevergabe der UEFA hat Amazon nach Informationen des Medienmagazins DWDL.deden Zuschlag für das Paket A1 erhalten, das die Übertragung der Topspiele amDienstagabend beinhaltet. Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport Europa,bestätigt am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de: "Wir freuen uns aufdie UEFA Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe derWelt."Es sind nicht die ersten Sportrechte für Amazon: Seit 2017 besitzt man inDeutschland die Audio-Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga und inGroßbritannien zeigt Prime Video seit vergangenem Jahr die US Open sowiezahlreiche ATP-Turniere und überträgt seit dieser Saison auch 20 PremiereLeague-Partien live. Der Erwerb der Champions League-Übertragungsrechte befeuertSpekulationen, wonach sich Amazon im kommenden Jahr auch für die Ausschreibungder Bundesliga-Übertragungsrechte interessieren könnte, die ebenfalls ab derSaison 2021/22 neu vergeben werden.Pressekontakt:Thomas LückerathChefredakteurMedienmagazin DWDL.deTelefon: 0221 64306022eMail: lueckerath@dwdl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60314/4463657OTS: Medienmagazin DWDL.deOriginal-Content von: Medienmagazin DWDL.de, übermittelt durch news aktuell