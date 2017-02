Amazon setzt aggressiven Wachstumskurs fort: Weiteres Kurspotenzial für Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

von jeher verfolgt Amazon einen kompromisslos aggressiven Wachstumskurs. Und daran wird sich bis auf weiteres auch nichts ändern. Für die Zukunft hat sich der weltgrößte Onlinehändler nämlich einiges vorgenommen.

Ausweitung des Cloud-Geschäfts und neue Produkte

So soll unter anderem das Cloud-Geschäft signifikant ausgeweitet werden. Zudem wollen die Amerikaner zahlreiche neue Produkte realisieren wie beispielsweise den digitalen Sprachassistenten Alexa.

Fachkräfte weltweit dringend gesucht

Um diese Vorhaben umzusetzen, kündigte Amazon unlängst an, zusätzlich zu den bis 2018 100.000 neuen Arbeitsplätzen in den USA an, noch in diesem Jahr 15.000 Stellen in Europa zu schaffen. In Großbritannien sollen 5.000 Menschen eingestellt werden, Deutschland kann sich auf immerhin 2.000 weitere Arbeitsplätze freuen. Besonders groß ist der Bedarf an Ingenieuren und Softwareentwicklern. Aber auch Auszubildende sind willkommen.

Mit dem Sprung über die Marke von 845 US-Dollar hat die Aktie zu Wochenbeginn ein frisches Allzeithoch ausgebildet und damit ein prozyklisches Kaufsignal generiert. Ob dieser Ausbruch sich allerdings als nachhaltig erweist, muss sich erst noch zeigen. Sollte dem so sein, ist die Aktie für technisch orientierte Anleger selbst auf dem aktuell schwindelerregenden Bewertungsniveau eine Überlegung wert. Value-Fans sollten die Anteilsscheine hingegen meiden wie der Teufel das Weihwasser.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

