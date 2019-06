Amazon schließt Spark, seine Antwort auf Pinterest und Instagram

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Vor zwei Jahren startete Amazon (WKN:906866) Spark, eine Social Shopping App, die darauf abzielt, Facebooks (WKN:A1JWVX) Instagram und Pinterest (WKN:A2PGMG) im Social-Shopping-Bereich herauszufordern. Spark ahmte den Instagram-Feed von Einzelbildern nach und forderte neue Nutzer auf, mindestens fünf Interessen auszuwählen, um personalisierte Empfehlungen wie Pinterest anzuzeigen.

Spark hat sich jedoch nie durchgesetzt und Amazon hat kürzlich die Website und die App eingestellt. Amazon leitet die Besucher nun auf seine neue #FoundItOnAmazon-Website weiter – die an Interesting Finds erinnert, das Pinterest-ähnliche Board, das 2016 ins Leben gerufen wurde.

Berichten zufolge wird Amazon Interesting Finds und #FoundItOnAmazon weiterhin getrennt betreiben, wobei sich die erste Seite auf eine breite Palette von Artikeln konzentriert und die zweite auf Modeprodukte und Wohnkultur. Schauen wir uns an, warum Spark gescheitert ist – und ob Amazon im Social-Shopping-Markt zurückbleibt oder nicht.

Warum hat Amazon den Stecker gezogen?

Amazon konnte seine massive E-Commerce-Präsenz nicht nutzen, um in den Markt für soziale Netzwerke zu expandieren, da er bereits 2017 zwischen den führenden Unternehmen aufgeteilt wurde. Nutzer sozialer Netzwerke hielten sich an die Plattformen, die ihre Freunde und Familie benutzten, sodass nur sehr wenige Leute bereit waren, Spark auszuprobieren.

TechCrunch behauptet, dass nur etwa 10.000 Amazon-Nutzer Spark in 24 Stunden ausprobiert haben, und diese Zahlen haben sich wahrscheinlich während der kurzen Lebensdauer der App nicht wesentlich verbessert. Amazon schoss sich auch selbst in den Fuß, indem Beiträge und Kommentare auf Prime-Mitglieder beschränkt wurden. Nicht-Prime-Mitglieder konnten den Feed nur passiv durchsuchen.

Anfang des Jahres zog sich Amazon-Vorstand Chee Chew, Sparks größter Befürworter, zurück, um für Twilio zu arbeiten. Der Weggang von Chew überzeugte das Unternehmen wahrscheinlich davon, Spark aufzugeben und die integrierten Funktionen aus der Kernanwendung von Amazon zu entfernen.

Amazon erkannte wahrscheinlich auch, dass Spark keine Chance gegen Instagram und Pinterest im Social-Shopping-Bereich hatte. Instagram, das über eine Milliarde aktive Nutzer (MAUs) hat, führte im vergangenen Jahr Shopping-Nachrichten, einen eigenen Einkaufskanal und In-App-Kassen ein. Facebook hat auch damit begonnen, Live-Shopping-Videos auf Live zu testen.

Unterdessen ging Pinterest im April an die Börse und wurde in einer Umfrage von Cowen & Co. Anfang des Jahres zum besten sozialen Netzwerk für die Suche nach US-Produkten gewählt. 48 % der Befragten gaben an, dass sie Pinterest zum Suchen und Einkaufen von Produkten verwenden, gegenüber nur 10 % für Instagram, 14 % für Facebook, 7 % für Twitter und 4 % für Snaps (WKN:A2DLMS) Snapchat.

Aus diesem Grund haben große Einzelhändler wie IKEA ihre gesamten Kataloge auf die Plattform von Pinterest hochgeladen und Unternehmen wie Target integrieren ihre Onlinekataloge in Pinterest Lens – das visuell über Kameraaufnahmen nach markierten Produkten sucht. Pinterest hatte im letzten Quartal nur 291 Mio. MAUs, aber es wächst mit einer schnelleren Geschwindigkeit als seine größeren Konkurrenten.

Amazon hat immer noch Eisen im Social-Shopping-Feuer

Das Ende von Spark war ein Rückschlag für Amazon, aber das Unternehmen hat noch andere Eisen im Feuer. Es hat sich letztes Jahr mit Snap zusammengeschlossen, um Snapchat-Nutzer bei Amazon nach Produkten suchen zu lassen, indem sie Fotos machen, es hat Live-Shopping-Videos für Verkäufer veröffentlicht und es könnte schließlich Interesting Finds und #FoundItOnAmazon in einer neuen Pinnwand-Plattform bündeln, um Pinterest herauszufordern.

Amazon sollte sich auch keine Sorgen machen, dass soziale Netzwerke das Unternehmen in der Produktsuche überholen. Laut einer Umfrage von AdeptMind im vergangenen Jahr haben 46,7 % der US-Käufer die Produktsuche bei Amazon gestartet, verglichen mit nur 34,6 % bei Alphabets Google.

E-Commerce-Funktionen helfen sozialen Netzwerken, ihre Ökosysteme zu erweitern, aber diese Funktionen werden Käufer nicht unbedingt von engagierten E-Tailern wie Amazon weglocken. Dennoch bezweifle ich, dass Amazon das Social Shopping aufgibt, und wir werden wahrscheinlich andere Versuche sehen, den entstehenden Markt in naher Zukunft zu knacken.

