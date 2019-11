Amazon präsentiert Weinangebot unter der neuen Wein- und Spirituosenmarke Compass Road auf Amazon.de (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Amazon präsentiert eine Auswahl an einfachen, aber dennoch wohlschmeckendenWeinen zu erschwinglichen Preisen unter der neuen Wein- und SpirituosenmarkeCompass Road, exklusiv erhältlich auf Amazon.de/compassroad. Alle Compass RoadWeine lassen sich leicht mit Gerichten verschiedener Küchen kombinieren. Kundenkönnen ab sofort folgendes Weinangebot entdecken:- Pinot Grigio: Dieser elegante Wein hat eine hellgelbe Farbe mitgrünen Reflexen und zeichnet sich durch fruchtige Aromen von Birnen,grünem Apfel und Zitrusfrüchten aus.- Merlot: Ein ausgewogener Wein von dunkelroter Farbe, welcherintensiv nach Schwarzkirsche, Pflaume und Johannisbeere duftet.- Chardonnay: In warmem Goldgelb mit einem Hauch Grün überzeugt derleichte Wein mit Aromen von Ananas, Birnen und Zitrusfrüchten.- Grenache Rosé: Dieser Wein besticht durch seine glänzende lachsrosaFarbe. Im ausdrucksstarken Bouquet treten feine Aromen von frischen,roten Früchten und Erdbeeren hervor.- Dornfelder: Angenehm weich und fruchtig,zeichnet sich dieser Weindurch eine intensive, dunkelrote Farbe und vollmundige Aromen vonSauerkirschen, roten Beeren und Brombeeren aus.- Riesling Qualitätswein: Dieser aromatische und ausgewogene Wein vonhellgelb-grünlicher Farbe begeistert mit komplexen Aromen vonPfirsich und grünem Apfel.Das Angebot wird im Laufe der Zeit erweitert. Der Preis pro Weinpaket mit sechsFlaschen (6 x 0,75 l)beträgt 19,99 Euro. Die Compass Road Weine könnenPrime-Mitglieder via kostenlosem Premiumversand erhalten.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt aufden Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativerExzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping,personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle DirectPublishing, Kindle,Fire Tablets,Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einigeder Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Fürweitere Informationen besuchen Sie bitte Amazon.de/about und folgen Sie@AmazonNews.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHAmazon TeamTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazon@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell