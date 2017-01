Amazon plant Luftschiffe und Drohnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten von Amazon die Gemüter der Anleger. Hat das Unternehmen doch ein Patent für Luftschiffe angemeldet, die als „Erfüllungszentren“ für Lieferdrohnen fungieren sollen, welche die Produkte dann zur Zieladresse befördern. Wird dieser futuristische Plan so aufgehen?

Es läuft! Operativ läuft es beim US-Konzern Amazon mehr als gut, doch neben dem Online-Handel macht auch das wachsende Video- und Musik-Streaming-Angebot für Prime-Kunden viel vom Erfolg aus. Auch im Lebensmittelbereich will sich das Unternehmen nun einen Namen machen.

Futuristische Vorhaben! Auch treibt der Konzern seine Pläne voran, die Zustellung der bei Amazon georderten Produkte zukünftig intern abzuwickeln, bald sogar mit Hilfe von Lieferdrohnen, die durch Luftschiffe über den Zustellregionen gefüllt werden und die Produkte dann zur Zieladresse befördern.

Mäßige Aktienperformance! Vor dem Hintergrund des großen Erfolges ist die Aktie eher ein trauriger Anblick, denn auf 12-Monats-Sicht steht ein Kursgewinn von gerade einmal 11 Prozent zu Buche. Das sah vorher immer besser aus.

Amazon kann sich im Allgemeinen wirklich nicht beschweren. Die Geschäfte laufen gut und auch wenn die Aktie noch etwas nachhinkt, kann sich doch auch hier eine wirkliche Verbesserung abzeichnen. Doch ob sich die Drohnen wirklich wie geplant einsetzen lassen?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse