Amazon: Der nächste Super-Rekord winkt!

Amazon ist eines der herausragenden Unternehmen an den internationalen Aktienmärkten. Wer diese Aktie nicht im Depot hat, wird nach Meinung von Chartanalysten einige Chancen verpassen. Denn auch im neuen Jahr sind neue Rekordwerte für das US-Großunternehmen möglich. Im Detail: Die Aktie ist in den kurz-, mittel- und langfristigen Zeitabschnitten aus Sicht der Charttechniker in einem sehr starken und fast ungefährdeten Aufwärtstrend. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.