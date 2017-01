Amazon: Die nächste SCHNAPPSIDEE?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

der Dash-Button von Amazon kam vor Kurzem auch in Deutschland auf den Markt. Dabei handelt es sich um einen einzelnen Knopf, der automatisch bestimmte Produkte bei dem Online-Händler bestellt. Beispielsweise lässt sich ein solches Gerät an der Wachsmaschine anbringen, um auf Knopfdruck Waschmittel nachzubestellen. Das System sorgte für zahlreiche Diskussionen. Die einen lieben das Prinzip, die anderen verweisen auf zahlreiche Kritikpunkte. Amazon geht jetzt zumindest in den USA den nächsten Schritt und bietet Dash-Buttons auch virtuell an. In ihrer Funktion unterscheiden sich diese nicht vom physischen Vorbild.

Der Preis spielt keine Rolle!

Die virtuellen Buttons werden Anwendern auf der Amazon-Webseite und in der App angezeigt. Hat ein Kunde einen Artikel schon öfter bestellt, so soll sogar automatisch ein passender Button eingerichtet werden. Jeder kann aber auch selbst einen beliebigen Dash-Button einrichten. Wie bei den echten Vorbildern fehlt dabei jegliche Preisangabe über die Produkte. Wie viel eine Bestellung kostet, erfahren die Anwender im Zweifel also erst bei der Abrechnung, wenn sie nicht aktiv in ihrem Amazon-Konto eine Abfrage starten. Immerhin gibt es aber einen integrierten Schutz, damit ein Produkt nicht endlos bestellt wird. Wird ein Dash-Button betätigt, so ist er bis zur Lieferung eines Produktes deaktiviert.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

