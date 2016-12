Amazon lehrt Rewe das FÜRCHTEN!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Fresh ist vielen Nutzern in den USA und in London schon ein fester Begriff. Unter jener Marke verkauft Amazon seit einiger Zeit auch frische Lebensmittel, wie sie sonst im Supermarkt erhältlich sind. In Deutschland ist das noch kein Thema, hier bevorzugen die meisten Kunden noch den klassischen Einkauf im stationären Einzelhandel. Doch es gibt immer wieder Gerüchte über einen möglichen Marktstart von Amazon Fresh in hiesigen Gefilden. Rewe-Chef Alain Caparros zeigte sich dazu sichtlich besorgt und befürchtet, von dem Online-Riesen abgehängt werden zu können.

Der Einzelhandel muss gegensteuern!

Um die eigenen Marktanteile zu verteidigen, müssen die Lebensmitteleinzelhändler so früh wie möglich aktiv werden. Laut Caparros ist vor allem die Verzahnung des stationären Handels mit dem Online-Geschäft wichtig, um nicht irgendwann Amazon das Feld zu überlassen. Beispiele dafür sind unter anderem der Online-Einkauf, der später in einer Wunschfiliale in der Nähe abgeholt werden kann. In einigen Städten bietet Rewe einen solchen Service bereits an, auch einen Lieferdienst hat die Kette bereits vor Jahren etabliert. Die Marktmacht von Amazon ist aber nicht von der Hand zu weisen, weshalb die Angst vor dem möglichen neuen Gegenspieler alles andere als unbegründet ist. Ob und wann Amazon Fresh in Deutschland zum Angriff übergeht, steht aber weiter in den Sternen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

