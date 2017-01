Amazon lässt neues MEGAPROJEKT in NRW bauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon lässt derzeit durch den Logistikentwickler Verdion ein neues Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen errichtet. In Werne sollen insgesamt 104.000 Quadratmeter Fläche für Logistik und Büros entstehen. Das Projekt kommt auf ein Volumen von gigantichen 100 Millionen Euro. Es soll sich um eine hochmoderne Anlage mit hervorragendem Anschluss an wichtige Autobahnen handeln, die in Zukunft trotz des anhaltenden Wachstums schnelle Lieferungen und einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern sichern soll.

Amazon verlässt sich auf Verdion!

Es ist für Verdion nicht das erste Projekt im Namen des prominenten Internet-Versandhändlers. Auch im Vereinigten Königreich entsteh derzeit ein Projekt von ähnlicher Größe. Der erste von sechs Bauabschnitten soll nach den derzeitigen Planungen schon im September 2017 fertiggestellt werden. Wie die genauen Pläne danach aussehen, wurde nicht verraten. Auch über die Anzahl neuer Mitarbeiter lässt sich jetzt nur spekulieren. Amazon lässt sich aber ganz offensichtlichen von den anhaltenden Streitigkeiten mit Gewerkschaften nicht weiter stören und stellt weiter fleißig neue Mitarbeiter ein. Erst vor Kurzem gab der Konzern bekannt, 100.000 neue Mitarbeiter verpflichten zu wollen. Das neue Projekt dürfte nur einen kleinen Teil dieser Planungen darstellen.

