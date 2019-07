Amazon kündigt Star-Deals für den Prime Day an

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Vor weniger als zwei Wochen gab Amazon.com (WKN:906866) die Termine und einige Details über seinen fünften jährlichen Prime-Day-Verkauf bekannt, der in diesem Jahr 48 Stunden dauern wird und am Montag, den 15. Juli, um 12 Uhr PDT beginnt. Die Veranstaltung, die für Prime-Abonnenten (oder solche mit Probemitgliedschaft) zugänglich ist, wurde ursprünglich als Black Friday im Juli bezeichnet. Er wurde erstmals 2015 umgesetzt, um das 20-jährige Jubiläum des E-Tailers zu feiern, ist aber inzwischen das größte Ereignis des Jahres für Amazon geworden und übertraf die Umsätze, die das Unternehmen am Black Friday wie auch am Cyber Monday generiert.

Amazon hat einige hochkarätige Stars, die sich einbringen werden, um das Ereignis dieses Jahr zum größten Prime Day aller Zeiten zu machen.

Stars

Anfang dieser Woche sagte Amazon, dass es mit „beliebten Schauspielern, Musikern und Künstlern zusammenarbeiten“ werde, um „den Mitgliedern neue und exklusive Produkte vorzustellen und hervorragende Angebote zu machen“.

Die Pop- und Country-Sängerin Taylor Swift wird beim Prime-Day-Konzert, das an einem noch unbekannten Ort in New York stattfinden wird, im Mittelpunkt stehen. Swift wird ihre neuesten Singles „ME!“ und „You Need To Calm Down“ singen. Es werden keine Tickets für die Veranstaltung verkauft, aber ausgewählte Prime-Mitglieder werden zur Teilnahme eingeladen. Die Show wird von Jane Lynch moderiert und beinhaltet Auftritte von Dua Lipa, SZA und Becky G. Das Konzert wird am Mittwoch, den 10. Juli, um 21.00 Uhr EDT auf Amazon Prime Video live übertragen.

Hier sind ein paar andere Deals, die für den Prime Day arrangiert wurden:

Der amerikanische Aktivist und Rapper-Singer-Songwriter Jaden Smith – Sohn der Schauspieler Will Smith und Jada Pinkett Smith – wird den Prime-Mitgliedern 25 % Rabatt auf JUST-Water-Produkte anbieten. Das verantwortungsbewusst hergestellte Quellwasser, das in einfachen und fruchthaltigen Varianten erhältlich ist, wird in einem pflanzlichen Karton verpackt, sodass keine Kunststoffflaschen benötigt werden.

Die Schauspielerin Kristen Bell, bekannt für ihre Rollen in „Veronica Mars“ und „Gossip Girl“, gründete das Imbissunternehmen This Saves Lives, um hungrige Kinder zu ernähren. Die Snacks sind glutenfrei, gentechnikfrei und koscher und mit jedem Kauf spendet das Unternehmen lebensrettende Lebensmittel an ein unterernährtes Kind. Prime-Mitglieder erhalten 20 % Rabatt auf die Riegel.

Schauspieler Mark Wahlberg, der in „The Departed“ und „The Fighter“ mitwirkte, wird seine Linie von Performance-Inspired-Nutrition-Proteinpulvern, Sporternährungsriegeln und Trainingsergänzungsmitteln mit 20 % Rabatt für Prime-Käufer anbieten.

Der ehemalige Profi-Basketballer Kobe Bryant mag die Basketballplätze nicht mehr schmücken, aber er hat die Art-of-Sports-Linie von Premiumkörperpflegeprodukten entwickelt, die mehr Pflanzenstoffe und keine unnötigen Chemikalien enthalten. Prime-Kunden können diese Produkte zu 20 % günstiger erhalten.

Der mit dem Grammy Award ausgezeichnete Sänger Zac Brown war ein früher Investor in das Start-up DemerBox, das einen wasserdichten, leicht tragbaren und soliden Bluetooth-Außenlautsprecher herstellt. Während des Prime Day können Käufer die neueste Ausgabe des Lautsprechers – DB2 – für 279 US-Dollar kaufen und erhalten einen Rabatt von 20 %.

Viele erscheinen auch in einer Videobotschaft, die speziell zur Förderung der Teilnahme gemacht wurde, wobei viele davon selbst Prime-Mitgliedschaften haben.

Mehr als nur ein Schlussverkauf

Amazon hat sich dafür eingesetzt, dass jedes Prime Day Event größer wird als das letzte. Das Unternehmen erhöhte die Menge an Star-Power, die es in diesem Jahr einsetzt, um auf den größten Sale des Jahres aufmerksam zu machen. Amazon stellte im vergangenen Jahr fest, dass kleine und mittlere Unternehmen auf der Plattform „weit über 1 Mrd. US-Dollar Umsatz an diesem Prime Day“ machen, und das Unternehmen verkaufte insgesamt mehr als 100 Mio. Produkte.

Obwohl Amazon keine spezifischen Details über seine jährliche Veranstaltung bekannt gibt, schätzte Internet Retailer, dass der Sale 2018 zwischen 4,01 und 4,38 Mrd. US-Dollar weltweit einbrachte – oder fast 2 % des Umsatzes des Einzelhändlers für das gesamte Jahr.

Die diesjährige Veranstaltung verspricht noch größer zu werden.

