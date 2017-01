Amazon kündigt EINSTELLUNGSWELLE an!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

bei Amazon dreht sich weiterhin alles um Wachstum. Um dieses realisieren zu können, braucht es neue Mitarbeiter, und das nicht zu knapp. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen in den nächsten 18 Monaten rund 100.000 neue Mitarbeiter in Vollzeit angestellt werden. Damit steigt die Belegschaft von aktuell 180.000 um mehr als die Hälfte an! Gesucht werden sowohl Berufseinsteiger als auch erfahrene Profis aus dem Bereich der Software-Entwicklung. Insgesamt soll sich die Einstellungswelle über alle Bereiche des Konzerns ziehen.

Politik kein Thema!

So mancher Beobachter vermutete bei der Ankündigung politische Motive mit Blick auf den künftigen Präsidenten Trump. Jener hat schon des Öfteren angekündigt, Arbeitsplätze vor allem von amerikanischen Unternehmen wieder ins eigene Land bringen zu wollen. Der Analyst Colin Sebastian vom Investmenthaus Robert W. Baird widerspricht einer solchen Einschätzung jedoch. Laut ihm sind die Einstellungen ein Zeichen, dass Amazon an das eigene Geschäft glaubt und er rechnet auch in anderen Ländern mit stark ansteigenden Zahlen bei der Belegschaft. Doch ob die Motive nun politischer Natur sind oder nicht, dem neuen Präsidenten dürfte die Entwicklung in jedem Fall zusagen und für Amazon gewiss nicht zu Nachteilen führen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

