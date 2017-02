Amazon: Das könnte klappen mit neuen Kursrekorden

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die bullishen Anleger lassen sich in Bezug auf „ihre“ amazon.com-Aktie (ISIN US0231351067) nicht unterkriegen. Die ein bisschen enttäuschenden Perspektiven und die ausgebliebene positive Überraschung im Rahmen der Anfang des Monats präsentierten Quartalsbilanz führten, so nahe am bisherigen Allzeithoch von 847 US-Dollar, zu einem Rücksetzer. Der aber, wie Sie im Chart unten sehen, sofort wieder aufgekauft wurde. Jetzt ist amazon.com schon wieder dran an diesem im Oktober erreichten Allzeithoch. Und ja, die Aktie könnte tatsächlich über diese Linie gehen.

Denn über eines sind sich alle im Klaren: Ja, die Bewertung der Aktie ist weiterhin immens hoch. Aber man weiß: Wenn Amazon es wollte, könnten sie jederzeit Geld machen wie Heu. Denn man steckt die operativ erzielten Gewinne eben immer wieder zum Großteil in Expansion und Innovation. Und das wird bislang geduldig hingenommen, weil man weiß:

Auch dem unangefochtenen Marktführer kann die Konkurrenz das Wasser abgraben, wenn man nicht rührig bleibt. Bislang ist das niemandem gelungen, auch nicht dem aufstrebenden chinesischen Online-Händler Alibaba. Aber irgendwann, so denken viele, werden die Gewinne auch ausgewiesen und die geduldigen Investoren mit dicken Dividenden belohnt werden. Das kann in der Tat so kommen, muss aber nicht. Doch der Punkt ist:

Solange man diesbezüglich optimistisch bleiben kann, weil nichts gegen eine solche Zukunftsvision spricht, dürften die Käufer weiterhin das Geschehen bestimmen. Und das hieße: Wenn amazon.com die letzte Hürde, das bisherige Verlaufshoch bei 847 US-Dollar, mit Closings über 850 US-Dollar einigermaßen deutlich nehmen würde, kann dieser Anstieg einfach weitergehen. Wichtig wäre aber dennoch, hier nie ohne Stoppkurs unterwegs zu sein, der momentan, je nach Risikoneigung, entweder eng bei 815 oder, für mittelfristige Investments, um 760 US-Dollar (und damit knapp unter der 200-Tage-Linie) sinnvoll platziert wäre.