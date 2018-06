Amazon ist kein Einzelfall: Deutsche Umwelthilfe fordert Handel auf, die Vernichtung funktionstüchtiger Produkte zu beenden

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots) - Massenhafte Zerstörung zurückgesandter Waren undunverkaufter Neuware durch Amazon ist nach Ansicht der DUHgesetzeswidrig - Produkte müssen auf eine Wiederverwendung geprüftund Abfälle vermieden werden - DUH fordert Vollzugsbehörden derLänder zu zielgerichteten Kontrollen und Verhängung abschreckenderBußgelder auf, um die rechtswidrigen Entsorgungspraktiken zu stoppen- Auch rückgesandte Produkte mit leichten Gebrauchsspuren dürfennicht grundlos vernichtet werden - Negativbeispiel Amazon zeigt, dasssich die Politik von dem insgesamt gescheiterten Instrument derSelbstverpflichtungserklärungen verabschieden muss -Wiederverwendungsquoten und eine ökologische Steuerreform sindnotwendigDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert von Handelsunternehmen wieAmazon den sofortigen Stopp der systematischen Zerstörung vonRetouren und unverkauften Produkten. Recherchen des ZDF-MagazinsFrontal 21 und der WirtschaftsWoche bestätigen, dass in großem UmfangGüter aller Art in den deutschen Logistiklagern des Onlinehändlersentsorgt werden, darunter Handys, Kühlschränke, Matratzen,Lebensmittel oder Möbel. Die Vernichtung funktionstüchtiger Produkteohne triftigen Grund verstößt gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetzund bei Elektrogeräten zusätzlich gegen das Elektro- undElektronikgerätegesetz.Nach der DUH vorliegenden Brancheninformationen ist diese Praxiskein Einzelfall. Die DUH fordert die Vollzugsbehörden der Länder auf,die Entsorgungspraktiken von Amazon und anderen Handelsunternehmenumgehend zu überprüfen und derartige rechtswidrige Praktiken zustoppen. Zuletzt hatte die DUH bei Amazon und anderenVersandunternehmen massive Verstöße gegen die Rücknahmepflichtausgedienter Elektrogeräte festgestellt und mehrere Rechtsverfahreneingeleitet. Von Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert dieDUH, die schon seit Jahren überfälligen gesetzlichenWiederverwendungsquoten für Elektrogeräte und Sperrmüll einzuführen.Außerdem müsse die Bundesregierung die Mehrwertsteuer endlich nachökologischen Kriterien reformieren.Die Vernichtung neuwertiger Waren findet nicht nur bei Amazonstatt. So liegen der DUH konkrete Hinweise darüber vor, dass invielen deutschen Recyclinganlagen neuwertige Elektrogerätegeschreddert und nicht auf die Möglichkeit einer Wiederverwendung hinüberprüft werden. Oft verlangen die Händler oder Hersteller dies vonden Anlagenbetreibern. Auch auf vielen deutschen Wertstoffhöfenwerden alte Möbel, die lediglich kleine Macken haben, in dieMüllpresse gegeben und nicht in Sozialkaufhäusern verkauft odergespendet."Die massenhafte Vernichtung von Elektrogeräten, Möbeln oderTextilien zeigt uns, wie weit sich Deutschland vom gefühlten Umwelt-und Klimaschutz-Vorreiter-Image tatsächlich entfernt hat. Unter denAugen der für den Gesetzesvollzug zuständigen Behörden werden völligunnötig Ressourcen verschwendet und das Klima belastet", sagtDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Die DUH ist bereits mehrfach rechtlich gegen Amazon vorgegangen,da Amazon unter anderem Elektroschrott nicht ordnungsgemäßzurücknahm. Außerdem lässt das Unternehmen bis heute denrechtswidrigen Verkauf pfandpflichtiger Einweg-Getränkeverpackungenohne Pfand oder den illegalen Vertrieb unregistrierter Elektrogeräteüber seine Marktplätze zu.Resch fordert die zuständigen Überwachungsbehörden - im Fall derzwei großen deutschen Amazon-Lager das Regierungspräsidium Kassel unddie Stadt Leipzig - dazu auf, den Hinweisen des ZDF-Magazins Frontal21 und der WirtschaftsWoche umgehend nachzugehen und gegenrechtswidrige Entsorgungspraktiken von Amazon konsequent vorzugehen."Gebrauchsfähige und neuwertige Handys, Schuhe oder Matratzengrundlos über die Müllpresse zu entsorgen ist schlichtweggesetzeswidrig. Einmal mehr missachten die Behörden ihreVerpflichtung, den korrekten Vollzug von Umweltgesetzen zuüberwachen. Die Zeche zahlen wie so oft Umwelt oder Verbraucher", soResch."Dass es für Unternehmen attraktiver ist, neue Produkte oderProdukte mit kleinen Mängeln zu zerstören, anstatt diese zu spendenoder als Gebrauchtware zu verkaufen, zeigt, dass etwas gewaltigschiefläuft. Die ökologisch sinnvolle Wiederverwendung von Gerätenwird durch den Gesetzgeber nicht gefördert, sondern systematischgebremst", kritisiert der stellvertretende DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Philipp Sommer. Nach amtlichen Statistiken werdenvon etwa 723.000 Tonnen korrekt erfassten Elektroaltgeräten lediglichetwa 15.000 Tonnen für eine Wiederverwendung vorbereitet.Aus Sicht der DUH bedarf es auch einer ökologischen Reform desdeutschen Mehrwertsteuer-Systems, das absurde finanzielle Anreize fürdie Zerstörung neuer Waren gibt. "Es kann nicht sein, dass Wegwerfengünstiger ist als Weitergeben. Der Verbrauch an Ressourcen mussteurer und umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen günstigerwerden. So sollte für gebrauchte Waren oder Reparaturen derMehrwertsteuersatz auf sieben Prozent reduziert und für gespendeteProdukte komplett gestrichen werden", fordert Resch.Damit möglichst viele der bei Herstellern, Händlern oderWertstoffhöfen als Abfall erfassten Waren erneut genutzt werden,sollte die Bundesregierung Unternehmen und Kommunen dazuverpflichten, insbesondere zurückgenommene Elektrogeräte und Möbel zueinem Anteil von mindestens 15 Prozent für eine Wiederverwendungvorzubereiten. Das mit dem Elektrogerätegesetz vom 20. Oktober 2015beschlossene Separierungsverbot sollte gelockert werden, sodassAltgeräte zum Zweck der Wiederverwendung auf den Wertstoffhöfensepariert werden dürfen.Links:DUH-Webseiten zu Wiederverwendung und Reparatur:https://www.duh.de/themen/recycling/abfallvermeidung/DUH-Positionspapier für eine echte Kreislaufwirtschaft:https://www.duh.de/projekte/eu-kreislaufwirtschaftspaket/DUH-Positionspapier zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz:https://www.duh.de/themen/recycling/elektrogeraete/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.dePhilipp Sommer, stellv. Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867 462, sommer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell