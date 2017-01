Amazon ist auch in Deutschland der PLATZHIRSCH!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon bleibt auch in Deutschland außerordentlich erfolgreich. Obwohl der mit Abstand größte Online-Händler ohnehin schon eine schwindelerregende Reichweite erreicht, kann diese sogar noch weiter gesteigert werden. Im Jahr 2016 wurde die Webseite 4,79 Milliarden Mal angeklickt, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 15 Prozent entspricht. Das meldet das Digital Commerce Magazin etailment. Der Vorsprung vor der Konkurrenz wird damit immer größer.

eBay kann nicht mithalten!

Der einstige Branchenprimus eBay muss sich Amazon 2016 endgültig geschlagen geben. Zwar können sowohl die Hauptseite als auch die Kleinanzeigen sich über knapp 12 Prozent Wachstum freuen, doch auch zusammen erreichen die Portale nicht die Zahlen von Amazon. eBay selbst kommt auf 2,87 Milliarden Klicks, die Kleinanzeigen schaffen es auf einen Wert von 1,23 Milliarden. Darauf folgt weit abgeschlagen Otto mit 371,55 Millionen Klicks. Amazon bleibt damit für die Online-Konkurrenz hierzulande ganz und gar unerreichbar und sieht sich schon nach größeren Herausforderungen um. Erst vor wenigen Tagen konnte der US-Konzern erstmals die Top 10 der größten Einzelhändler der Welt erstürmen. Weiterhin investiert Amazon im großen Stil, um das Wachstum auch in Zukunft zu sichern.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

