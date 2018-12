Amazon investiert Millionen in Bad Hersfelder Standort

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

BAD HERSFELD (dpa-AFX) - Der Versandhändler Amazon hat seinen deutschlandweit größten Standort in Bad Hersfeld mit weiteren Investitionen modernisiert.



In diesem Jahr seien rund sieben Millionen Euro in das ältere der beiden Logistikzentren (FRA1) in Osthessen gesteckt worden, sagte Standortleiter Christian Dülfer am Mittwoch beim Medientag bei Amazon. Investiert wurde besonders in neue Fördertechnik, die die Artikel in dem umgerechnet sechs Fußballfelder großen Lager (42 000 Quadratmeter) von einem Ort zum anderen transportiert. Angeschafft wurden auch höhenverstellbare Arbeitsplätze und elektrische Hubwagen, die Beleuchtung wurde modernisiert und der Brandschutz angepasst.

Seit dem Sommer hat es im Lager FRA1 eine große Sortimentserweiterung gegeben. Aufgenommen wurden Bier, Wein und Spirituosen - Zehntausende verschiedene Artikel. Damit verfüge das Lager über das bundesweit größte Sortiment an alkoholischen Getränken bei Amazon, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Das älteste Lager in Deutschland hat somit eine Zukunftsperspektive. Das Lager feiert im nächsten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. 1000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

In das größere und neuere der beiden Bad Hersfelder Logistikzentren (FRA3) mit seinen mehr als 2700 Mitarbeitern wurde im vergangenen Jahr bereits in neue Fördertechnik investiert. Zudem wurde Robotertechnik angeschafft, die Hebetätigkeiten erledigt. Für die Mitarbeiter gibt es ein neues Parkhaus. Von dem Zentrum werden überwiegend Mode, Bekleidung und Schuhe versandt./jpe/DP/men