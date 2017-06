Amazon hat zwei neue Möglichkeiten, um menschliche Arbeiter zu ersetzen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (WKN:906866) benutzt bereits Roboter in seinen Lagerhäusern zusammen mit menschlichen Arbeitern. Jetzt hat das Unternehmen zwei neue Patente zugesprochen bekommen, um die Automatisierungstechnologie in einen weiteren Teil des Lieferprozesses einzufügen und um einige Aufgaben in den Lagerhäusern zu übernehmen, die vorher von Menschen ausgeführt wurden.



Das Unternehmen bekam diese Patente vom amerikanischen Patent- und Markenamt für ein System, das ein Versandetikett benutzt, das durch einen eingebauten Fallschirm jetzt auch von einer Drohne ausgeliefert werden kann. Zusätzlich hat Amazon ein Patent für einen Roboter bekommen, der wie ein Hausmeister das Lagerhaus reinigen könnte.



Diese beiden Patente zeigen, dass Amazon automatisieren möchte,…