Amazon hat gerade den eigenen Rekord gebrochen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Langjährigen Anhängern von Amazon.com (WKN:906866) mag das bekannt erscheinen. Der E-Commerce-Riese kündigte ein rekordverdächtiges Feiertagsshopping-Wochenende für die fünftägige Periode von Thanksgiving bis zum Cyber Monday an, die das Unternehmen als „the Turkey Five“ bezeichnet. Amazon sagte, dass die US-Kunden während dieser fünf Tage Millionen Produkte mehr gekauft haben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In einer Pressemitteilung meldete Amazon, dass mehr als 180 Mio. Artikel gekauft und mehr als 18 Mio. Spielzeuge und 13 Mio. Modeartikel an Black Friday und Cyber Montag zusammen bestellt wurden.

Amazon sagte auch, dass der Cyber Monday „wieder einmal der größte Einkaufstag in der Geschichte“ gewesen sei. Wenn das alles annähernd bekannt klingt, ist es kein Wunder, denn Amazon machte ähnliche Mitteilungen im Anschluss an das Thanksgiving-Wochenende im letzten Jahr. Gehen wir die Meldungen durch und sehen wir an, was sonst noch so passiert ist.

Wow!

Einige der anderen Richtwerte, die der E-Commerce-Gigant bekannt gegeben hat, sind Dinge, die die Investoren bereits erwarten. Die Kunden kauften innerhalb von fünf Tagen weltweit eine Rekordzahl von Geräten der Marke Amazon. Es war tatsächlich das „größte Feiertagsshopping-Wochenende aller Zeiten für Echo-Geräte.“ Das meistverkaufte Gerät in allen Kategorien war der Echo Dot. Diesen Titel erlangte es im letzten Jahr sowie nach dem letzten Prime Day, dem Tag der Kundenwertschätzung, der jedes Jahr im Juli stattfindet.

Es ist kein Zufall, dass die Echo-Produkte zu den meistverkauften gehören. Die Geräte wurden stark vergünstigt, um die Kunden zum Kauf zu ermutigen. Echo-Besitzer gehören zu den lukrativsten Kunden und geben 66 % mehr aus als der durchschnittliche Kunde, so eine Studie von Consumer Intelligence Research Partners.

Mehr als nur der Echo

Zu den meistverkauften Produkten gehörten neben dem Echo Dot der Fire TV Stick 4K mit Alexa Voice Remote und das Fire 7 Tablet, ebenfalls mit Alexa. Es war auch ein rekordverdächtiges Wochenende für Smart-Home-Geräte, darunter die Ring Video Doorbell 2, der iRobot Roomba 690 Robot Vacuum, der TP-Link Mini Wi-Fi Smart Plug und der Amazon-eigene Smart Plug. Das Unternehmen verriet, dass sich das Umsatzvolumen sowohl von der Klingel als auch von den Blink-Kameras für die Haussicherheit gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt haben. Der Fire TV war auch ein großer Hit, und Amazon sagte, dass es die „Nr.1 der Streaming-Media-Player in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan ist, bei allen Händlern“.

„Black Friday und Cyber Monday brechen im Jahresvergleich Rekorde bei Amazon, was uns zeigt, dass die Kunden gerne einkaufen, um die Weihnachtszeit einzuläuten“, sagte Jeff Wilke, CEO von Worldwide Consumer. Mit kuratierten Geschenkguides, bequemen Einkaufserlebnissen, einer unglaublichen Produktauswahl und kostenlosem Versand ohne Mindestbestellwert bietet Amazon seinen Kunden einen enormen Mehrwert — und mit Sicherheit ein Lächeln die ganze Weihnachtssaison über.“

Das Fazit

Obwohl nichts außer Tod und Steuern sicher ist, hat Amazon üblicherweise ein solides Quartal, wenn es eine weitere „rekordverdächtige“ Verkaufsveranstaltung ankündigt. Die Amazon-Investoren schienen verärgert über den etwas geringer als erwarteten Gewinn, als das Unternehmen im vergangenen Monat die Ergebnisse des dritten Quartals meldete. Ich wies damals darauf hin, dass der Umsatz zwar den Konsensschätzungen der Analysten nicht gerecht wurde, sich aber nahe am oberen Ende der Prognose befand.

Für das laufende Quartal rechnet Amazon mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 % und 20 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Wenn der Verkauf nach Thanksgiving ein Hinweis auf die Nachfrage ist, die das Unternehmen in dieser Weihnachtszeit erwarten kann, sollte Amazon keine Probleme haben, seine wahrscheinlich konservative Prognose zu übertreffen.

So nimmst du die Finanzen eines Unternehmens richtig auseinander Bist du nicht sicher, wie du die Bilanz eines Unternehmens richtig analysierst? Dann solltest du dir eine Kopie unseres Sonderberichts "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" schnappen, in dem dir Analyst Bernd Schmid genau zeigt, wie du das professionell machen kannst – und einige böse Überraschungen vermeidest. Klick einfach hier, um in diesen kostenlosen Sonderbericht zu einsteigen.



John Mackey, CEO des Amazon-Tochterunternehmens Whole Foods Market, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und iRobot

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 01.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.