Amazon gibt neues Amazon Prime Original in Auftrag: The Boys basiert auf dem Comic von Preacher-Schöpfer Garth Ennis (FOTO)

München (ots) -Als Regisseure fungieren Evan Goldberg und Seth Rogen.- Die einstündige Dramaserie und Koproduktion mit Sony PicturesTelevision Studios wird 2019 exklusiv bei Amazon Prime VideoPremiere feiern.Amazon gibt einem neuen Amazon Prime Original grünes Licht für dieSerienproduktion: The Boys. Das achtteilige Prime Original wird vonden Sony Picture Television Studios koproduziert. Als Showrunnerfungiert Eric Kripke (Supernatural), Evan Goldberg und Seth Rogenwerden die Regie übernehmen, zusammen haben sie die Seriegeschrieben. Die Serie wird von Kripke, Goldberg, Rogen, Neal H.Moritz (Prison Break) von Original Film, Ori Marmur (Preacher) undPavun Shetty (New Girl) sowie James Weaver (Preacher) von Point GreyPictures produziert. Co-Executive Producer sind Garth Ennis(Preacher) und Darrick Robertson, der das Comic-Buch geschrieben hat,auf dem die Serie basiert.In einer Welt, in der Superhelden die dunklere Seite ihres Ruhmesausnutzen, dreht sich The Boys um eine Bürgerwehrgruppe, dieinoffiziell als "die Jungs" bekannt ist. Sie machen sich auf, um diekorrupten Superhelden dingfest zu machen - mit nichts mehr alsArbeiter-Mut und einem starken Willen, das Böse zu bekämpfen."Aus der Vielzahl an Superheldenserien sticht The Boys als nächsteEvolution in diesem populären Genre heraus", sagt Sharon Tal Yguado,Head of Scripted Series bei Amazon Studios. "Zusammen mit Eric, Evan,Seth und Original Film, die alle hinter dieser Serie stehen, freuenwir uns darauf, diesen beliebten Comic aus den visionären Köpfen vonGarth Ennis und Darrick Robertson zu adaptieren.""Wir freuen uns sehr über die einmalige Gelegenheit, eine zweiteSerie auf Basis der subversiven und innovativen Welt von Garth Enniszu produzieren", ergänzt Chris Parnell, Co-Präsident von SonyPictures Television Studios. "Und wir sind Sharon und ihrem Team beiAmazon dankbar für ihre Vision, Partnerschaft und Unterstützung."Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2018 beginnen, die Serie wird2019 Premiere bei Amazon Prime Video feiern.The Boys wird über die Amazon Prime Video-App auf Smart TVs,mobilen Geräten wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TVStick oder online unter amazon.de/amazonvideo zur Verfügung stehen.Die Serie wird weltweit in über 200 Ländern und Territorien fürAmazon Prime Video-Kunden verfügbar sein.Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo.Aktuelles zu Amazon Video finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/AmazonVideoDE/), Twitter(https://twitter.com/amazonvideode) und Instagram(https://www.instagram.com/amazonvideode/).Pressekontakt:Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell