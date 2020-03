Amazon gibt Musikern besseren Zugriff auf Streaming-Daten

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon will seinen Musikstreaming-Dienst für Künstler mit tieferen Einblicken in Nutzer-Gewohnheiten attraktiver machen.



So verspricht Amazon ihnen "Zugriff auf Streamingdaten beinahe in Echtzeit". Dabei will der Online-Händler auch speziell die Popularität seiner Sprachassistentin Alexa ausspielen. Die Künstler bekämen Informationen dazu, wie ihre Musik über Alexa abgerufen wird - "inklusive einer Aufschlüsselung der Sprachbefehle nach Künstler, Album, Song und Text", wie Amazon am Freitag ankündigte.

Musikstreaming-Marktführer Spotify und die Nummer zwei Apple Music bieten Künstlern bereits Portale mit ausführlichen Informationen an. Amazon offeriert seinen Musikdienst sowohl einzeln als auch gebündelt mit dem Abo-Dienst Prime und sicherte sich damit - und dank seiner "Echo"-Lautsprecher mit Alexa an Bord - ebenfalls eine starke Position im Streaming-Markt./so/DP/jha