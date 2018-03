Amazon gewinnt 5 Millionen neue Prime-Nutzer

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

die Strategie von Amazon, durch eigene Videoproduktionen Internetnutzer für eine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft zu begeistern, scheint sich auszuzahlen. Der Nachrichtenagentur Reuters liegen betriebsinterne Dokumente vor, in welcher von 5 Millionen neuen zahlenden Prime-Mitgliedern im Jahr 2017 die Rede ist.

Amazon führt als Beispiel für den Zusammenhang von Premium-Mitgliedern und Streaming-Angeboten seine Erfolgsserie „The Man in the High Castle“ an. Schon im Frühjahr ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Daut.