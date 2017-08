Amazon gegen Wal-Mart: Die Schlacht ums kalte Büffet!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

kürzlich habe ich über das geplante Joint-Venture von Wal-Mart und Google Express berichtet. Die beiden Unternehmen wollen mit dem Joint-Venture Amazon bei der Lebensmittelauslieferung zuvorkommen und so den Marktanteil von Amazon beschränken. Kurze Zeit später gab es ein Statement seitens Amazon, das die Aktie von Wal-Mart, wie auch schon im Rahmen der Whole Foods Market Akquisition, um 3,7 % gedrückt hat. Auch die Zulieferer von Whole Foods Market mussten herbe Kurseinbrüche verzeichnen.

Preiskampf ist gestartet

Im Statement führte Amazon auf, dass die Akquisition von Whole Foods Market am Montag abgeschlossen sein wird. Damit soll es aber auch schon direkt am Montag geringere Preise für ausgewählte Produkte in den meist besuchten Läden geben. Die Preisnachlässe würden dann nach und nach auch in anderen Läden übernommen werden. Da Whole Foods Market auf hochqualitative Bio-Produkte setzt, ist es naheliegend, warum Aktien der Wettbewerber und Zulieferer auf das Statement so dermaßen stark reagieren. Denn hier beginnt nun ein Preiskampf innerhalb einer Produktgruppe, in der höhere Preise zuvor durchaus üblich waren.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.