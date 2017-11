Amazon feiert die Deutschlandpremiere des Prime Originals The Grand Tour im Rahmen der Motor Show Essen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Am 8. Dezember heulen wieder die Motoren auf: Zum Start derzweiten Staffel des beliebten Amazon Prime Originals The Grand Tourmit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May gibt es Premierenin New York, London, Sydney, Paris, Bologna, Mexico City und Essen.- Anlässlich des 50. Jubiläums der Motor Show Essen macht AmazonBesuchern der Motor Show ein besonderes Geschenk: Mit einemTicket für die Motor Show können sie sich gleichzeitig fürFrei-Tickets für die Deutschland-Premiere von The Grand Tour am7. Dezember in Essen bewerben.Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sind wieder onTour: Am 8. Dezember startet das berühmte Trio in die zweite Rundeihrer großen Reise um die Welt. Anlässlich des bevorstehenden Startsder neuen Folgen von The Grand Tour feiern Fans auf der ganzen Welteinen Tag vorher die Premiere - in New York, London, Sydney, Paris,Bologna, Mexico City und Essen.Als Location für die Deutschlandpremiere hat sich Deutschlandsbeliebtester Video-Streaming-Service Amazon Prime Video die MotorShow in Essen ausgesucht: In der Grugahalle erwartet die Fans am 7.Dezember ein fulminantes Rahmenprogramm mit Live-Band undspektakulärer Bühnen-Show, einen Nachbau des The Grand Tour Studiosund jede Menge Überraschungen. TV-Moderatorin und Auto-ExpertinPanagiota Petridou führt durch die Veranstaltung. Zur Feier des Tageslassen es sich die Moderatoren nicht nehmen, den deutschen Zuschauernin Essen eine individuelle Grußbotschaft zu senden.Anlässlich des 50. Jubiläums der Motor Show Essen macht AmazonBesuchern der Motor Show außerdem ein besonderes Geschenk: Mit einemTicket für die Motor Show können sie sich unterhttps://amazon-thegrandtour.de gleichzeitig für Frei-Tickets für dieThe Grand Tour-Premiere bewerben.Die erste Staffel von The Grand Tour mit Clarkson, Hammond und Mayhat Rekorde gebrochen, als sie im November 2016 startete, und wurdeso zur bisher erfolgreichsten Show weltweit auf Amazon Prime Video.Prime-Mitglieder können die ganze erste Staffel jederzeit auf AmazonPrime Video noch einmal anschauen und The Grand Tour auf Facebook(https://www.facebook.com/thegrandtour) und Twitter(https://twitter.com/thegrandtour) folgen, um direkt die neuestenNachrichten zu bekommen. Alle Infos zur zweiten Staffel sowieaktuelles Bildmaterial gibt es zudem in der Datenbank unterhttps://amznstudios.box.com/v/GTS2PR, Passwort: TGTmedia.Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo.Aktuelles zu Amazon Video finden Sie auf Facebook, Twitter undInstagram.Amazon VideoDas Premium on-Demand-Unterhaltungsangebot von Amazon Videoermöglicht Kunden ihre Lieblingsfilme und -serien dann zu genießenwann sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Bei Amazon Videoerhalten Kunden:- Prime Video: Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streamingvon über 20.000 Filmen und Serienepisoden, inklusive den von derKritik gefeierten und preisgekrönten Amazon Prime OriginalsSerien The Grand Tour, The Man in the High Castle, You AreWanted, Goliath, Transparent, Mozart in the Jungle und derKids-Serie Tumble Leaf.- Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle AmazonKunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunterFilm-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien- Amazon Channels: Mehr als 30 Channels für Prime-Mitglieder, ondemand und viele auch live - individuell, unabhängig von Bundlesund ohne langfristigen Vertrag schon ab 1,99EUR monatlichbuchbar- Schneller Zugriff: Schauen sie augenblicklich was sie wollen,wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Amazon Video App aufSmart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, FireTablets oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findenSie unter www.amazon.de/av-factsheet- Premium Features: Amazon Video unterstützt u.a. 4K Ultra HD,High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht mit dem Download-Modus,seine Lieblingsinhalte auch unterwegs offline zu genießen, wennkein W-LAN zur Verfügung steht.Mehr über PrimeWeltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile.Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztesStreaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit PrimeVideo, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit PrimeMusic, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zuBlitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinausprofitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosemPremiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-DayLieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder inBerlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Nowinnerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam und Hamburgkönnen Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat umAmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusivefrischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist füreinen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monaterhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Serviceunter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Mehr Informationen unter www.amazon.de/a-z.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell