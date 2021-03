Amazon erwartet keine Auswirkungen bei möglichen Streiks in Leipzig vor Ostern

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Versandhändler Amazon rechnet nicht mit Auswirkungen eventueller Streiks in den Tagen vor Ostern.



Man sehe möglichen Streikaktivitäten auch im Logistikzentrum in Leipzig gelassen entgegen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Amazon verwies auf frühere Aktionen. Bei vergangenen Streikaufrufen hätten mehr als 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Logistikzentren "ganz normal gearbeitet". Laut Amazon liegt der Einstiegslohn (brutto) für Beschäftigte je nach Standort zwischen 11,30 Euro und 12,70 Euro. Nach 12 und 24 Monaten steige er automatisch. Nach zwei Jahren verdienten Mitarbeiter im Schnitt etwa 2600 Euro brutto pro Monat, hieß es./jos/DP/zb