Amazon errichtet Riesenprojekt in NRW!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Amazon. Hier sorgte die Nachricht, dass Amazon durch den Logistikentwickler Verdion ein neues Logistikzentrum im Nordrhein-Westfälischen Werne errichten lässt für Aufsehen. Insgesamt 104.000 Quadratmeter Fläche für Logistik und Büros sollen dort entstehen. So will sich Amazon Vorteile gegenüber Mitbewerbern sichern. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Riesiges Volumen! Das neue Projekt in Werne kommt auf ein Volumen von gigantischen 100 Millionen Euro und die hochmoderne Anlage mit hervorragendem Anschluss an wichtige Autobahnen soll in Zukunft trotz des anhaltenden Wachstums schnelle Lieferungen und einen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern am Markt sichern.

Verlässlicher Partner! Verdion betreut auch in Großbritannien ein Projekt von Amazon von ähnlicher Größe. Der erste von sechs Bauabschnitten im neuen Projekt soll schon im September 2017 fertiggestellt werden. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Viele neue Arbeitsplätze! Die Anzahl der neuen Mitarbeiter ist noch nicht bekannt und Amazon lässt sich offensichtlich von den anhaltenden Streitigkeiten mit Gewerkschaften nicht stören, denn es werden fleißig neue Mitarbeiter eingestellt.

Erst kürzlich gab Amazon an, 100.000 neue Mitarbeiter verpflichten zu wollen. Dabei ging es zwar hauptsächlich um die USA, doch das neue Projekt könnte vielleicht auch einen kleinen Teil dieser Planungen darstellen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse