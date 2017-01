Amazon erobert die Welt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Amazon mal wieder, denn der Versandhändler konnte im letztjährigen Weihnachtsgeschäft seinen Erfolg nochmals steigern. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Amazon und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Umsatz-Riese! Unvorstellbar hohe Umsätze hat Amazon über die Feiertage eingefahren und im Vergleich zum Vorjahr dabei erneut signifikant zulegen können. Am Cyber Monday allein wurden etwa pro Sekunde 46 Elektrogeräte verkauft, im Gegensatz zu 2015 mit 33 Elektrogeräten in der Sekunde. Der Verkauf hat sich also um fast 50 Prozent steigern können und es gibt zudem mehr Prime-Mitglieder als jemals zuvor.

Amazon punktet mit Echo! Die beliebtesten Produkte im Sortiment waren dabei die Lautsprecher Echo und Echo Dot, die per Spracheingabe bedient werden und von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Hier musste Amazon allerdings bei der Produktion passen, denn trotz aller Bemühungen um eine hohe Produktion waren die Geräte dank eines um 900 Prozent gestiegenen Interesses schnell ausverkauft. Auch jetzt ist mit einer Lieferfrist von fast einem Monat zu rechnen.

Amazon zeigt mal wieder überdeutlich seine mittlerweile überall vorhandene Präsenz im Versandhandel, der selbst schlechte Nachrichten wie etwa Nachrichten Streiks kaum etwas anhaben können. Kann Amazon den rasanten Wachstumskurs fortsetzen?

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

