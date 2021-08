Amazon: In diese Branchen expandiert der Internet-Gigant

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Die Shopping-Einladung „komm, wir fahren in die Stadt zu Amazon!” könnte in den USA schon bald Realität sein, denn der E-Commerce-Pionier plant die Eröffnung physischer Kaufhäuser. Deutsche Amazon-Fans müssen sich jedoch noch gedulden: Medienberichten zufolge will der Champion die ersten Geschäfte in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Ohio eröffnen und dort vor allem...