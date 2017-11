Amazon.com: Die Stimmung könnte nicht besser sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon beeindruckte nun mit einem massiven Durchbruch. Die Aktie hat zuletzt die magischste aller denkbaren Marken hinter sich gelassen: 1.000 Euro! Am Dienstag gab der Wert minimal nach. Aber nach Meinung charttechnischer Analysten kann die Aktie nun in den kommenden Wochen ohne nennenswerten Widerstand steigen. In den letzten Wochen war es um gut 10 % nach oben gegangen. Im Zuge dessen hat die Aktie zudem schöne Unterstützungen aufbauen können. Konkret: 1.000 Euro dürften bei einem etwaigen Rücksetzer zumindest nicht wesentlich unterkreuzt werden, meinen charttechnische Analysten. Sollte die Aktie jetzt also nicht in gleichem Tempo weiter wachsen, dann würde zumindest der Rutsch nach unten vergleichsweise milde ausfallen, wenn es überhaupt zu einem solchen kommt. Alles in allem erwarten charttechnische Analysten daher nun einen weiteren Aufwärtsmarsch in Richtung neuer Allzeithochs.

Die aktuelle Bestmarke ist dieser Tage erreicht worden. Am 27. November notierte die Aktie bei 1009,78 Euro und damit so hoch wie nie zuvor. Die Kurse waren zuletzt so überzeugend, dass sämtliche Bankanalysten der Meinung sind, der Titel sei ein Kauf. Niemand hält derzeit, niemand verkauft den Wert. Dabei sind die wirtschaftlichen Nachrichten derzeit noch nicht einmal maßgeblich. Denn Amazon wird traditionell im Weihnachtsgeschäft überzeugen – zudem sind die Zinsen derzeit so niedrig, dass der Konsum auf Hochtouren läuft.

Aktie im technischen Aufwärtstrend

Auch die technischen Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Der Wert hat die Trendpfeile in jeder zeitlichen Dimension nach oben gedreht. Damit ist deutlich, dass auch hier mit neuen Rekorden gerechnet wird. Dies ist ein massives Kaufsignal! Erst bei Kursen von 855 Euro wäre der technische Aufwärtstrend nach Meinung der Spezialisten in Frage zu stellen. Die kurzfristigen Trendsignale würden entsprechend schneller unterkreuzt sein. Dennoch: Am wahrscheinlichsten ist eine Fortsetzung des technischen Hausse-Modus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.