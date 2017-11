Amazon.com: Magische Grenze erreicht – jetzt kommt es drauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon ist nach Meinung charttechnischer Analysten ein Paukenschlag gelungen. Die Aktie dürfte mit dem Gewinn am Freitag die nächste Schallmauer angehen und damit Kursgewinne von 20 % bis 30 % und mehr schaffen können. Im Detail: Am Freitag schaffte Amazon ein neues Rekordhoch und kam bei fast 1.000 Euro zum Stehen. Diese magische Grenze gilt es nun nachhaltig zu überwinden. Das könnte Zeit kosten, wie es bei vielen runden Marken der Fall ist. Allerdings ist die Dynamik der Aktie beeindruckend. Binnen eines Monats wurden fast 15 % hinzugewonnen. Damit hat Amazon einen langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend eingeschlagen, der das 6-Monats-Tief bei 791,31 Euro vom 28. August längst hat vergessen lassen. Der Abstand ist auf mehr als 20 % angewachsen. Zudem sind die Kurse durch das vorherige Allzeithoch bei 980,10 Euro formal nach unten hin gut geschützt. Darüber hinaus konnte die Aktie auf ihrem Weg nach oben zudem zahlreiche kleinere Unterstützungen in Höhe von 820 bis 900 Euro aufbauen.

Sollten 1.000 Euro im charttechnischen Aufwärtslauf schnell erobert werden, dann könnte die Aktie über dieser Marke ohne weiteren Widerstand hinaufklettern. Dies liefe auf Kursgewinne von 20 % und mehr hinaus, heißt es. So sind auch 100 % aller wirtschaftlich orientierten Analysten von der Aktie überzeugt und empfehlen einen Kauf. Niemand will lediglich halten oder gar verkaufen.

Grund ist auch das Fehlen neuer wirtschaftlich ungünstiger Nachrichten. Ein kleiner Streik in Deutschland hat sich nicht als geschäftsschädigend herausgestellt. Insofern ist die Stimmung glänzend.

Technische Analysten: Das sieht großartig aus!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei in einem ausgedehnten Aufwärtstrend. Immerhin konnte der Titel den langfristig bedeutenden GD200 um mehr als 15 % hinter sich lassen. Erst bei 850,95 Euro wäre wieder ein Abwärtstrendwechsel zu verzeichnen. Zudem sind auch die Trendpfeile in allen anderen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet, heißt es. Insofern ist die Aktie eindeutig kaufenswert!

