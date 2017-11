Amazon.com: Kursrallye setzt sich unvermindert fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon wird immer mehr zur Empfehlung für Long-Investoren aber auch für Trader. Die Aktie ist nur noch minimal von der entscheidenden Grenze bei 1.000 Euro entfernt. Auch, wenn es jüngst nur einen kleineren Kursgewinn gab, sieht es nach einem insgesamt satten Aufwärtsmarsch von 16 % binnen zweier Wochen bestens aus. Die Aktie bietet auch wirtschaftlich betrachtet hinreichend Kursphantasie. Immerhin werden in Polen nunmehr über 10.000 Saisonkräfte gesucht. In München wird ein Online-Supermarkt gegründet und das sogenannte Verteilzentrum in Hamburg wird erweitert. Es sieht also vielversprechend aus.

Dementsprechend sind 100 % aller fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand „hält“ oder „verkauft“ den Titel. Ein neues Allzeithoch ist zudem erreicht worden, das neue Top verläuft bei 976,66 Euro und wurde am 08. November aufgestellt. Charttechnische und wirtschaftliche Analysten sind der Auffassung, die Aktie sei nun auf dem Weg zu 1.000 Euro.

Technische Analysten: Große Chancen

Technische Analysten verorten die Aktie ebenfalls im Hausse-Modus. In allen zeitlichen Dimensionen ist die Aktie im Aufwärtstrend. Der GD200 befindet sich bei 839,01 Euro und damit deutlich unterhalb des Kurses! Insofern ist ein Sprung Richtung 1.000 Euro durchaus wahrscheinlich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.