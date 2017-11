Amazon.com: Kaufen … halten … aussteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Quartalsbilanz am 26. Oktober schloss die Aktie des Online-Handelsriesen amazon.com (ISIN: US0231351067) bei 972 US-Dollar. Am Freitag, acht Wochen später, notierte sie 20 Prozent höher, auf Allzeithoch. Warum? Weil die Marktteilnehmer ebenso wie die Analysten momentan davon ausgehen, dass amazon.com quasi eine Lizenz zum Gelddrucken habe und das Weihnachtsgeschäft für den Online-Händler grandios verlaufen werde. Wobei man zugeben muss: Das wird wohl auch so kommen. Nur ist das nicht der entscheidende Punkt, wenn man sich die Frage stellt: Kaufen … halten … zukaufen … oder Gewinne mitnehmen?

Immer dann, wenn es scheinbar niemanden mehr gibt, der verkaufen will, wenn offenbar alles und jeder von immer weiter steigenden Kursen ausgeht, pflegt eine Hausse auf der Zeitachse ihrem Ende zuzugehen. Dass das dann niemand erwartet, ist logisch: es sind ja nahezu alle bullish. Aber wer ist bei einer Aktie bullish und zugleich nicht dabei? Sprich: Wer wird jetzt noch kaufen? Nun hapert es bei diesen Überlegungen daran, dass Trader und computergesteuerte Handelsprogramme heutzutage einfach immer weiter zukaufen, bis die Trenddynamik kippt. Was den Kurs angeht, könnte die Aktie also noch deutlich weiter zulegen. Nur das mit der Zeit ist eine offene Frage – wie lange geht das noch so? Ein Aspekt wird ja momentan im Taumel der Euphorie vom Tisch gewischt:

Was wird bei den zweifellos starken Umsätzen im Weihnachtsquartal am Ende für die Anleger hängenbleiben, wie viel Gewinn wird amazon.com ausweisen, wie viel in Innovation und Expansion stecken? In dieser Hinsicht ist das Unternehmen ja unberechenbar. Für das zweite Quartal hatten die Analysten mit einen Gewinn von 1,42 US-Dollar pro Aktie gerechnet, es wurden nur 0,40 US-Dollar. Also stapelte man für das dritte Quartal sicherheitshalber tief und schätzte 0,05 US-Dollar. Da wurden es dann 0,52 US-Dollar. Das trug entscheidend zu diesem Kurssprung bei, der die Aktie Ende Oktober auf neue Rekordhochs trug und dessen Schwungkraft immer noch anhält. Für das laufende Quartal liegen die Schätzungen derzeit bei 1,84 US-Dollar Gewinn pro Aktie. Das kann und wird sich noch steigern, je höher die Aktie läuft, denn dieser Kursanstieg korrumpiert den objektiven Blick. Aber was dann wirklich dabei herauskommt, ob amazon.com auf diesem Kursniveau, mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von weiterhin unglaublichen 275 dann noch höher laufen kann, ist in keiner Weise vorhersehbar. Was hieße:

Hier zuzukaufen statt ein paar Gewinne mitzunehmen, ist ein Gedanke, bei dem man sich klar werden sollte, dass er von einem hohen Grad an Optimismus geprägt wäre, der wiederum genau von diesem Kursanstieg unterfüttert wird. Oder: Wer jetzt kauft, kauft, weil die Aktie so stark steigt, denn was die tatsächliche Gewinnentwicklung des Unternehmens angeht, kann man letzten Endes nur spekulieren, aber nichts konkret „wissen“. Wer am Ball bleibe, sollte auf die 20-Tage-Linie als Leitstrahl dieser Super-Hausse achten. Die wird heute bei ca. 1.130 US-Dollar liegen und sollte auf keinen Fall unterboten werden!

