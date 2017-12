Amazon.com Inc Aktie: Der Aktienkurs erreichte ein Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

im 3. Quartal steigerte Amazon den Umsatz um 34% auf 43,7 Mrd $. Der Aktienkurs knackte nach Bekanntgabe die 1.000-$-Marke und erreichte ein Allzeithoch. Die Kunden griffen bei den Rabattaktionen rund um die Marketinginitiative Prime Day zu. Einen Umsatzsprung machte Amazon speziell bei den hauseigenen Web-Services, kurz AWS. Hier stieg der Umsatz um 43% auf knapp 4,6 Mrd $. Der Gewinn lag mit 256 Mio $ leicht über dem Vorjahreswert und damit wie der Umsatz über den Erwartungen. Amazon entwickelt sich immer stärker zu einem Tausendsassa, der Milliarden in immer neue Geschäftsbereiche steckt.

Für viele Menschen gehören die Amazon-Pakete längst zum Alltag

Längst ist der Konzern nicht mehr nur die weltweite Nummer eins im Onlinehandel, sondern mit Whole Foods auch im Einzelhandel aktiv und mit AWS zum Marktführer im Cloudgeschäft aufgestiegen. Dazu kommt noch ein Streaming-Dienst á la Netflix,Hardware wie das Kindle-Lesegerät und der Sprachassistent Alexa. In diesem Jahr gibt Amazon erstmals mehr Geld für Forschung und Entwicklung aus als jeder andere Konzern und löst damit Volkswagen an der Spitze ab.

Der Finanzchef kündigte die Entwicklung neuer Geschäftsformate an. Für viele Menschen gehören die Amazon-Pakete längst zum Alltag. Jetzt bemüht sich der Konzern um den Schlüssel zu den Haushalten seiner Kunden. Dafür stellte Amazon jüngst einen speziellen Schlüssel mit integriertem Kamerasystem vor, der die Paketboten in die Wohnung lässt, damit diese dort direkt die Waren ablegen können.

