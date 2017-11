Amazon.com Analyse: Aktie mit frischem Ausbruchsversuch

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Trader,

Kaum ist der Kurssprung über das markante Niveau von 1.000 US-Dollar einige Wochen her, probt das Wertpapier bereits eine weitere Hürde bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Retracement bei grob 1.144 US-Dollar zu knacken. Dieser Widerstand sollte im heutigen Handel einem direkten Test unterzogen werden, womöglich kann noch in dieser Woche ein nachhaltiger Ausbruch darüber aufgestellt werden und weiteres Kurspotenzial an die darüber gelegene Hürde freisetzen.

Long-Chance

Die Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer in der Amazon-Aktie ebbt kaum ab, sodass nach Auflösung der aktuellen Konsolidierungsphase und einem Kurssprung über 1.144 US-Dollar weitere Kursgewinne an das darüber gelegene 161,8 % Fibonacci-Retracement bei 1.181 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden. Hierzu können interessierte Anleger auf entsprechende Long-Instrumente zurückgreifen und eine schnelle Renditechance erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich gemessen am Basiswert dann aber unterhalb von 1.120 US-Dollar bewegen, ein Kursrutsch unter dieses Niveau birgt hingegen die Gefahr eines Rücksetzers an die Julihochs bei 1.083 US-Dollar. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild der Amazon-Aktie jedoch erst darunter, dann sind nämlich ein Rückgang auf sogar 980,00 US-Dollar und ein damit verbundener Kurslückenschluss zu favorisieren.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.