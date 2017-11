Amazon.com: Aktie bricht nach oben aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat Ende Oktober einen weiteren enormen Kurssprung vollzogen. Die Aktie gewann insgesamt mehr als 14 % hinzu und notiert damit auch auf Sicht von zwei Wochen im Plus. Und auch auf Monatsbasis und auf Sicht von sechs Monaten kehrte Amazon in die Gewinnzone zurück. Noch mehr: Am 30. Oktober konnte ein neues Allzeithoch realisiert werden. Die Aktie ist auf dem besten Weg in Richtung der runden Marke von 1.000 Euro, heißt es in Analystenkreisen. Die Aktie hat dabei Unterstützungen im Bereich von 900 Euro aufgebaut. Deshalb würde selbst ein kurzfristiger Rücksetzer keine nennenswerten Schwierigkeiten mit sich bringen, so die charttechnischen Analysten.

Die Kursgewinne wurden auch durch Streikaufrufe von Verdi nicht ausgebremst, wobei ohnehin 100 % aller fundamental orientierten Experten der Meinung sind, Amazon sei ein „Kauf“. Niemand „hält“ die Aktie oder regt gar zum „Verkauf“ an.

Technische Analysten: Aktie im klaren Aufwärtstrend

Die Vorzeichen sind auch in anderer Hinsicht hervorragend. Technische Analysten verweisen darauf, dass sich der Wert in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen im Aufwärtstrend befinde. Der Abstand zum langfristig entscheidenden GD200 beträgt rund 14 %. Die Aussichten sind bestens!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.