Amazon.com-Aktie: Überragend!

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) hat den Markt in den letzten 20 Jahren um 22,3 % auf annualisierter Basis übertroffen und eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29,45 % erzielt. Derzeit hat Amazon.com eine Marktkapitalisierung von 1,43 Billionen Dollar. Kauf von 100 $ in AMZN Wenn ein Anleger vor 20 Jahren 100 $ in AMZN-Aktien gekauft hätte, wäre dies heute 17.443,55 $ wert, basierend… Hier weiterlesen